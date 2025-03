Pomsta aztéckého boha. Poslední císař předpověděl pád dobyvateli Cortésovi

Víme to od Bernala Díaze del Castillo, který pod Cortésem při dobývání Mexika sloužil. „Bůh si od tebe vyžádá spravedlnost za moji nespravedlivou smrt, jako si ji vyžádal ode mne za to, že jsem sám neskoncoval se životem, když jste vstoupili do Tenochtitlánu,“ zaznamenal ve své Skutečné historii dobytí Nového Španělska děsivé Cuauhtémocovo proroctví, které pronesl těsně předtím, než ho nechal Cortés 28. února 1525 oběsit pro údajné spiknutí.

Del Castillo popisuje i to, že Cortés po popravě začal náhle trpět výčitkami svědomí, nespavostí a po nocích bloudil jako tělo bez duše.