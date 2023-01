Jak držíš ten volant? Reportér zpět v autoškole zjišťoval, co už zapomněl

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Vyzkoušet první měsíc za 1 Kč

Dívám se do motoru a nedokážu určit, kde se nalézá ta která kapalina. Zrazuje mě už samotné názvosloví, protože instruktorovi jsem zmiňoval tekutiny a připomínal, že se musíme podívat do kufru. I majiteli řidičáku se může stát, že si musí ověřit své znalosti dopravních předpisů. Reportér Petr Vydra se rozhodl vrátit do autoškoly. Zvládli byste zkoušky znovu?