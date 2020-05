OBRAZEM: Kokainistky, nevěstky a vrazi. Projděte si temné dějiny Austrálie

Ke zločinu je dohnala sociální tíseň, bídná duše. Někdo se do něj narodil, jiný k němu sklouzl. Prostitutky, násilníci, babky provádějící ilegální potraty, bezdomovkyně, zlodějky. Archiv policie Nového Jižního Walesu dává nahlédnout do temné duše Austrálie začátku dvacátého století. Svou položku v něm má i slečna Carmierová, s australskou policií se dostala do křížku, když ubodala svého pasáka. Média se za ni postavila, označila to za omluvitelné zabití.