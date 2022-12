E.T. čeká na aukci. Prodat se má až za tři miliony dolarů

Model byl základnou, rámcem, kostrou kratičkého otylého těla návštěvníka z vesmíru, v roce 1981 ho vyrobil italský konstruktér speciálních filmových efektů Carlo Rambaldi. Kostra měla pětaosmdesát pohyblivých bodů, patřily k nim například oči, ústa, víčka, krk, ramena. Dokázala otáčet břichem. Model nesl název Hero #1, byl z pevné, ale lehké hliníkové slitiny duralu. Při natáčení mu bylo k ruce dvanáct animátorů.

Unikát

Mechanická kostra, která svému tvůrci vynesla Oscara za nejlepší efekty, však nebude jedinou trofejí, o kterou se bude na dražbě Icons & Idols: Hollywood 17. a 18. prosince licitovat. Na jejím menu bude též plastová maketa, kterou Rambaldi svou vizi režiséru Stevenu Spielbergovi před samotným natáčením představil. Režisérův souhlas si poté vyžadovaly proporce mimozemského hrdiny, barva, tělesné znaky. Až potom začala výstavba opravdového modelu i jeho mechanické výplně.

Dražit se kromě toho budou i náčrtky k E. T. – Mimozešťanovi. Zachycují například „obličejové“ výrazy všech tří konstrukčních fází, kostry, podpůrné struktury i finální figuríny se „svaly“.

„Model Hero #1 je uměleckým dílem i konstruktérským skvostem,“ cituje server Art Net Jasona DeBorda z aukční síně Julien’s Auctions, která dražbu pořádá, a zdůrazňuje jedinečnost předmětu: „Nic jako tento model již nebude pro velký film zhotoveno, protože to již není v éře přesvědčivých počítačových triků praktické.“

„Existuje pouze jeden jediný Hero #1 a toto je poprvé a pravděpodobně naposledy, kdy se objevuje na dražbě,“ je si aukční síň jistá unikátností své události. Připomíná, že jakkoli má italský konstruktér na kontě mnohé jiné efekty, jako například King Kinga nebo postavy z Vetřelce, nese Hero #1 punc jeho mistrovského, vrcholného díla.

Díky Rambaldimu mimozemšťan ožil jako bizarní, vlastně škaredá, ale roztomilá bytost. Právě jeho vzezření podtrhlo poselství filmu. „Je to snímek o tom, jak bychom vždycky měli bojovat za to, co milujeme. A o tom, že bychom se to neměli bát bránit jen proto, že je něco nebo někdo odlišný, neznámý,“ shrnula své porozumění filmu Drew Barrymore, která si v Spielbergově snímku zahrála v pouhých šesti letech malou Gretie.