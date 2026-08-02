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KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?
Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek
Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské...
Vyhnat depresi pohybem? Nová studie prověřila účinek cvičení na psychiku
Jako jeden z nejmocnějších léků na depresi a úzkostné stavy ho doporučuje řada studií. Jenže robustnost jejich důkazů kolísala. Aktuální výzkum proto prověřil sílu pozitivních efektů cvičení...
Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...
Krávy prý dojily krev. Posledního českého „čaroděje“ se zastala i Marie Terezie
Do dějin se zapsal jako poslední Čech odsouzený za čarodějnictví. Popraven ale nakonec nebyl. Do procesu Jana Poláka naštěstí vstoupila císařovna Marie Terezie a od té doby už v tuzemsku za...
Všichni byli přesvědčení, že policie má vrahy. Pravda se ukázala až po pitvě
Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval poslední hosty. U stolu v rohu se ovšem trojice chlapíků pořád neměla k odchodu. Vykřikovali, postrkovali...
Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...
Vlez si tam. Proti vedru má pomoct lednička na lidi
Je to japonská odpověď na úmorná a nebezpečná vedra: lidská lednička. Podle svého výrobce je to první přenosné zařízení, které dovede ochladit celé tělo. V mžiku, rychleji než konvenční metody jako...
Mít doma hasicí přístroj nejsme zvyklí, elektromobil hoří i dva dny, vypráví hasič
V horkých letních dnech čteme o požárech nejen v budovách, ale i v přírodě. Přibývá jich, nebo ubývá? Magazín Víkend DNES se ptal Michala Valoucha, ředitele odboru prevence Hasičského záchranného...
KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?
Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...
Válečné princezny. Egyptské vládkyně ovládaly zbraně, míní studie
Byly pochovány s meči, šípy, dýkami, bojovými palicemi. Jenže výbava mumií egyptských vladařek neodpovídala na otázku, zda byly zbraně jen symbolickou rituální výbavou, nebo zda s nimi vládkyně...
Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek
Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské...
Jako když se rozzáří druhé slunce. Tyto obří ohňostroje se odpalují každý rok v létě
Jediný výstřel, jediná obří pyrotechnická puma a během několika vteřin světelný obrazec, který zaplní téměř celou oblohu. Japonsko je považováno za světovou velmoc obřích jednotlivých ohňostrojových...
My a libido. Výzkum zjistil, kolik lidí trápí a proč
Dopřává nám potěšení, ale dostává nás i pod tlak. Závisí na něm partnerská spokojenost, bývá důvodem nesouladů. Proto aktuální výzkum sledoval nespokojenost s libidem, její důvody, následky....
Vyhnat depresi pohybem? Nová studie prověřila účinek cvičení na psychiku
Jako jeden z nejmocnějších léků na depresi a úzkostné stavy ho doporučuje řada studií. Jenže robustnost jejich důkazů kolísala. Aktuální výzkum proto prověřil sílu pozitivních efektů cvičení...
Prodej rodinného domu, 130 m2, Stará Ves, ul. Dlouhá
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Krávy prý dojily krev. Posledního českého „čaroděje“ se zastala i Marie Terezie
Do dějin se zapsal jako poslední Čech odsouzený za čarodějnictví. Popraven ale nakonec nebyl. Do procesu Jana Poláka naštěstí vstoupila císařovna Marie Terezie a od té doby už v tuzemsku za...
Šovinismus jak ho neznáme. Na počátku stál statečný, byť vysmívaný vlastenec
Nicolas Chauvin (příjmení se čte „šovén“) byl legendární napoleonský hrdina. Dnes by se asi divil, čemu propůjčil své jméno: Francouzský voják, po němž nese název vyhrocený nacionalismus hlásající...