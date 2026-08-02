Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy

Autor:
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce... Zatímco krajně pravicový terorista páchal zlo výbušninou, média, represivní... Hned zkraje si připomeneme obě tváře samostatně. Toto je Eric Rudolph.... Richard Jewell. Člen ochranky střežící pořádek v atlantském olympijské parku,... Příběh o dvou tragických dějstvích se začal psát něco po půlnoci 27. července.... Nastražení bomby ohlásil na policejní linku. Oznámil, že exploduje do třiceti... Přesto se oblast začala vyklízet. Díky pozornému, jindy snad až příliš... Byla to lopota. Spousta lidí byla opilá, s pivem v rukou, pletli se, nechodili,... Když explodovala, přesto pustošila. Jednu ženu šrapnely zabily, 111 lidí... Proč? Vyjevilo to, o devět let později, pachatelovo prohlášení: olympiádu... Účet by mohl být krvavější, nebýt obezřetnosti Richarda Jewella. Přesto právě z... FBI vše sedělo. Nedoceněný horlivec, bez předchozího záznamu, bez politického...
V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v lesích, hrdina Richard Jewell byl deptaný na veřejném pranýři. Od tragédie na olympiádě v Atlantě uteklo 27. července 30 let.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Nejčtenější

KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?

Základem jeho kázání se stal koncept nazvaný podle skladby Helter Skelter od...

Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...

Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek

Kosatky rozdrtily měsíčníka. Neobvyklé chování zachytila kamera

Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské...

Vyhnat depresi pohybem? Nová studie prověřila účinek cvičení na psychiku

Premium
Cvičení se vyplatí vždy. Ale jeho dopady na depresivní a úzkostnou poruchu věda...

Jako jeden z nejmocnějších léků na depresi a úzkostné stavy ho doporučuje řada studií. Jenže robustnost jejich důkazů kolísala. Aktuální výzkum proto prověřil sílu pozitivních efektů cvičení...

Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce...

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...

Krávy prý dojily krev. Posledního českého „čaroděje“ se zastala i Marie Terezie

Premium
Středověká ilustrace ukazuje trestání čarodějnic.

Do dějin se zapsal jako poslední Čech odsouzený za čarodějnictví. Popraven ale nakonec nebyl. Do procesu Jana Poláka naštěstí vstoupila císařovna Marie Terezie a od té doby už v tuzemsku za...

Všichni byli přesvědčení, že policie má vrahy. Pravda se ukázala až po pitvě

Premium
ilustrační snímek

Restaurace hotelu Inovec ve Zlatých Moravcích se už vyprazdňovala a otrávený číšník kasíroval poslední hosty. U stolu v rohu se ovšem trojice chlapíků pořád neměla k odchodu. Vykřikovali, postrkovali...

2. srpna 2026

Tragédie o dvou aktech. Pravičák vraždil, systém ničil hrdinu z ostrahy

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce...

V prvním dějství byl pachatelem krajní pravičák, náboženský fanatik, odpůrce potratů a socialismu. V druhém pak státní aparát, média, veřejné mínění. Zatímco se terorista Eric Rudolph skrýval v...

2. srpna 2026

Vlez si tam. Proti vedru má pomoct lednička na lidi

Ve vedru nabídne ochlazení japonská lednička.

Je to japonská odpověď na úmorná a nebezpečná vedra: lidská lednička. Podle svého výrobce je to první přenosné zařízení, které dovede ochladit celé tělo. V mžiku, rychleji než konvenční metody jako...

1. srpna 2026

Mít doma hasicí přístroj nejsme zvyklí, elektromobil hoří i dva dny, vypráví hasič

Premium
Michal Valouch, ředitel odboru prevence Hasičského záchranného sboru České...

V horkých letních dnech čteme o požárech nejen v budovách, ale i v přírodě. Přibývá jich, nebo ubývá? Magazín Víkend DNES se ptal Michala Valoucha, ředitele odboru prevence Hasičského záchranného...

31. července 2026

KVÍZ: 20 kriminálních otázek: Poznáte ty nejslavnější vrahy, gangstery a podvodníky?

Základem jeho kázání se stal koncept nazvaný podle skladby Helter Skelter od...

Příběhy sériových vrahů, gangsterů, lupičů i podvodníků dodnes fascinují i děsí. Jak dobře je znáte? Otestujte se ve 20 otázkách z temného světa kriminality. O voucher na Chytrý Kvíz můžete soutěžit...

vydáno 30. července 2026

Válečné princezny. Egyptské vládkyně ovládaly zbraně, míní studie

Dýka princezny Ity jistě svědčí o zručnosti tehdejších řemeslníků. Dokáže však...

Byly pochovány s meči, šípy, dýkami, bojovými palicemi. Jenže výbava mumií egyptských vladařek neodpovídala na otázku, zda byly zbraně jen symbolickou rituální výbavou, nebo zda s nimi vládkyně...

29. července 2026

Mořský obr doslova explodoval. Video zachytilo útok kosatek

Kosatky rozdrtily měsíčníka. Neobvyklé chování zachytila kamera

Je gigantem mořských vod, bizarní, majestátní. Kosatky však měsíčníka svítivého rozprášily jako torpédo na padrť. Podle vědců je jejich nová praktika dokladem jejich inteligence, vojenské...

28. července 2026

Jako když se rozzáří druhé slunce. Tyto obří ohňostroje se odpalují každý rok v létě

Největší ohňostroj z jednoho „dělbuchu“ je tradiční Yonšakudama

Jediný výstřel, jediná obří pyrotechnická puma a během několika vteřin světelný obrazec, který zaplní téměř celou oblohu. Japonsko je považováno za světovou velmoc obřích jednotlivých ohňostrojových...

27. července 2026

My a libido. Výzkum zjistil, kolik lidí trápí a proč

Libido má příliv a odliv, podle mnoha životních okolností, upozorňuje věda.

Dopřává nám potěšení, ale dostává nás i pod tlak. Závisí na něm partnerská spokojenost, bývá důvodem nesouladů. Proto aktuální výzkum sledoval nespokojenost s libidem, její důvody, následky....

27. července 2026

Vyhnat depresi pohybem? Nová studie prověřila účinek cvičení na psychiku

Premium
Cvičení se vyplatí vždy. Ale jeho dopady na depresivní a úzkostnou poruchu věda...

Jako jeden z nejmocnějších léků na depresi a úzkostné stavy ho doporučuje řada studií. Jenže robustnost jejich důkazů kolísala. Aktuální výzkum proto prověřil sílu pozitivních efektů cvičení...

26. července 2026

Krávy prý dojily krev. Posledního českého „čaroděje“ se zastala i Marie Terezie

Premium
Středověká ilustrace ukazuje trestání čarodějnic.

Do dějin se zapsal jako poslední Čech odsouzený za čarodějnictví. Popraven ale nakonec nebyl. Do procesu Jana Poláka naštěstí vstoupila císařovna Marie Terezie a od té doby už v tuzemsku za...

25. července 2026

Šovinismus jak ho neznáme. Na počátku stál statečný, byť vysmívaný vlastenec

Premium
Nicolas Chauvin (příjmení se čte „šovén“) byl legendární napoleonský hrdina.

Nicolas Chauvin (příjmení se čte „šovén“) byl legendární napoleonský hrdina. Dnes by se asi divil, čemu propůjčil své jméno: Francouzský voják, po němž nese název vyhrocený nacionalismus hlásající...

25. července 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.