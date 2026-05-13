Přetnout Středozemní moře sérií vysokých hrází přílivových vodních elektráren, které by Evropě poskytly prakticky neomezené množství energie. Navázat starý kontinent na Afriku, a tím se dobrat tamní ohromné surovinové základny. Postupným snížením hladiny moře získat nová území pro kolonizaci a zemědělství.
A rovněž zabránit další světové válce. Zhruba tak lze v kostce popsat plán, který do dějin vešel pod názvem Atlantropa.
Afričané jsou černoši a černoši jsou ve vidění pana architekta Sörgela podřadnou rasou. Dobrou leda k tomu, aby napomohli k realizaci jeho obřích technických děl, a to bez ohledu na své vlastní zájmy. Afričané nejsou partneři jeho mírového podniku, ale segregovaná pracovní síla.