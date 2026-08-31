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„Ať ti nepoškodím vnitřní orgány.“ Reportér vyzkoušel posilování s železnou koulí

Petr Vydra
  13:00

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V češtině pojem Železná koule vyjadřuje nejen náčiní, ale i posilovnu téhož názvu. V Praze se nalézají dvě pobočky, na Smíchově a ve Strašnicích, ke kterým na podzim přibude ještě jedna v Karlíně. Navštívili jsme tu první jmenovanou. | foto: Anna Kristová, MAFRA

Vládne přátelská atmosféra, a tak jednoho zkušeného borce žádám o radu: „Mám si vzít na cvičení ručník?“ S vážným výrazem mi odpoví: „Ne, my krvácíme dovnitř.“ Jenom doufám, že si nepustím kouli na nohu, protože co jiného mohla jeho poznámka znamenat.
Výzvy Petra Vydry

Jsem člověk, který svoji ideální fyzickou aktivitu teprve hledá, ale hledá ji. Jako jsou věční začátečníci v angličtině, tak je myslím i hodně těch, kteří vědí, že by měli cvičit, ale nedělají to, případně tu a tam zkusí nějakou fyzickou aktivitu, jestli se náhodou nechytí. Divím se, že na to nevznikl sociologický průzkum. Myslím, že bych do něj mohl přispět. Nicméně se nevzdávám. Po józe, ragby, fotbalu... no, nebudu radši všechno ani vyjmenovávat, abyste se nesmáli délce toho výčtu a některým položkám zvlášť, jsem se rozhodl vyzkoušet si posilování s železnou koulí.

Další jsou mrtvé tahy. Tento cvik se tak jmenuje, protože když ho děláte, jste za chvíli úplně mrtví.

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