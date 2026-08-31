Jsem člověk, který svoji ideální fyzickou aktivitu teprve hledá, ale hledá ji. Jako jsou věční začátečníci v angličtině, tak je myslím i hodně těch, kteří vědí, že by měli cvičit, ale nedělají to, případně tu a tam zkusí nějakou fyzickou aktivitu, jestli se náhodou nechytí. Divím se, že na to nevznikl sociologický průzkum. Myslím, že bych do něj mohl přispět. Nicméně se nevzdávám. Po józe, ragby, fotbalu... no, nebudu radši všechno ani vyjmenovávat, abyste se nesmáli délce toho výčtu a některým položkám zvlášť, jsem se rozhodl vyzkoušet si posilování s železnou koulí.
Další jsou mrtvé tahy. Tento cvik se tak jmenuje, protože když ho děláte, jste za chvíli úplně mrtví.