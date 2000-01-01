náhledy
Jako by ani nebyly z tohoto světa. Jako by vyjadřovaly fantazie, surreálné vize, jako by oslavovaly krásu geometrie. Snímky soutěže Astronomy Photographer of the Year zachycují dech beroucí výjevy nebes. V kategorii Jitřenky zvítězila fotografie Kavana Chaye. Nazval ji Světelný král, zachycuje nejsilnější stupeň geomagnetické bouře.
V téže kategorii se do první trojky dostal Nebeský oblouk Luise Vilarina.
Jitřenku nad kalifornským jezerem Mono zachytil snímek Vzácný tanec světla Dana Zafry.
Tom Rae oslnil porotu v kategorii Nebesa. Snímkem, na němž se skví například Mléčná dráha a souhvězdí Jižní kříž.
Nebesa, oceán, loď se sešly na fotografii Alexe van Harmelena.
Měsíc úplňku, úhledný, symetrický, oblý, se skví nad hrbolatými vrcholky Dolomit. Žádné mraky, žádná oblaka. Snímku Fabiana Dalpiaze vládne harmonie.
V sekci Náš Měsíc se na prvním místě skví fotka jevu, jemuž se říká atmosférická refrakce. Zachytila ho Marcella Giulia Pace.
Autor: Astronomy Photographer of the Year/Marcella Giulia Pace
Tom Williams zachytil unikátní okultaci, zákryt, snímek nabízí v ojedinělé kompozici Saturn a Měsíc v úplňku.
Raul Cantemir představil největší měsíční kráter Aristarchus, má průměr 40 kilometrů a kolem něj najdeme devět menších.
V sekci Hvězdy a mlhoviny vyletěla na první místo fotka kulové hvězdokupy M13. Stojí za ní autorské kvarteto Julian Zoller, Jan Beckmann, Lukas Eisert, Wolfgang Hummel.
Autor: Astronomy Photographer of the Year/Julian Zoller, Jan Beckmann, Lukas Eisert, Wolfgang Hummel
Za Hvězdný závoj získal druhé místo v této kategorii C’-siung Ťin.
Mlhovina Simeis 147 je protagonistkou fotografie Šao-jü Čanga.
Planetám, kometám, asteroidům byla věnována další kategorie. Ovládl ji snímek komety 12P/Pons−Brooks, autorem je Dan Bartlett.
Jupitera a dva z jeho čtyř měsíců do soutěže přivedl Tom Williams.
Bůh války při setkání s Jesličkami. Na snímku Andre Vilhena se skví Mars a hvězdokupa Jesličky.
Vlastní kategorii si samozřejmě zasloužilo Naše Slunce. James Sinclair zachytil jeho poutavou chromosféru.
Ano, i toto je Slunce. Šao-jü Čang nazval snímek Sluneční zívnutí.
Pcheng-Fej Čchou zachytil sluneční erupci.
Těsně. V kategorii Lidé a vesmír zvítězila fotka Toma Williamse, Mezinárodní vesmírná stanice na ní míjí Měsíc.
Takanobu Kurosaki získal druhé místo za fantaskní fotografii obřího ruského kola o průměru 62,5 metru s hvězdným pozadím.
Čang Jen-kuang pozoroval a fotil naše Slunce a jeho chromosféru – když mu do snímku vstoupil letoun.
Sekci Galaxie ovládla fotka Andromedy tria Wej-tchang Liang, Čchi Jang a Čchu-chung Jü.
Autor: Astronomy Photographer of the Year/Wej-tchang Liang, Čchi Jang, Čchu-chung Jü
Na příčku za ni vyslala porota zdlouhavou a pečlivou práci týmu dvanácti fotografů z osmi zemí, vyžádala si stovky hodin. Jejich fotografie zachytila skupinu galaxií NGC 7331 – ale především spektrální linii H-Aplha, a to je ojedinělý úlovek.
Autor: Astronomy Photographer of the Year/Deep Sky Collective
Ohňostroj, tak nazvalo svůj snímek trio Bence Tóth, Péter Feltóti, Bertalan Kecskés.
Autor: Astronomy Photographer of the Year/Bence Tóth, Péter Feltóti, Bertalan Kecskés
Rozdávaly se i speciální ceny. Tu pro nejlepšího nováčka získala dvojice Jü-žuej Kung a Si-čen Žuan.
Autor: Astronomy Photographer of the Year/Jü-žuej Kung, Si-čen Žuan
V kategorii mladých zvítězil Daniele Borsari za svou fotku shluku mlhovin.
V Otevřené kategorii porotu uchvátila sofistikovaná fotografie Leonarda Di Maggia.
Autor: Astronomy Photographer of the Year/ Leonardo Di Maggio
Mlhoviny, jejich odrazy a vzdálené galaxie. I tento snímek vyfotil Daniel Borsari.
Shamiqh Gajdhar a snímek konjunkce Saturnu a Měsíce
Mezi mladými se zaskvěla i panoramatická fotka Louisa Egana.
