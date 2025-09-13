Jako z říše snů. Soutěž nabídla úžasné astronomické fotky

Autor:
Jako by ani nebyly z tohoto světa. Jako by vyjadřovaly fantazie, surreálné vize, jako by oslavovaly krásu geometrie. Snímky soutěže Astronomy Photographer of the Year zachycují dech beroucí výjevy nebes. V kategorii Jitřenky zvítězila fotografie Kavana Chaye. Nazval ji Světelný král, zachycuje nejsilnější stupeň geomagnetické bouře.
Jako by ani nebyly z tohoto světa. Jako by vyjadřovaly fantazie, surreálné... V téže kategorii se do první trojky dostal Nebeský oblouk Luise Vilarina. Jitřenku nad kalifornským jezerem Mono zachytil snímek Vzácný tanec světla Dana... Tom Rae oslnil porotu v kategorii Nebesa. Snímkem, na němž se skví například... Nebesa, oceán, loď se sešly na fotografii Alexe van Harmelena. Měsíc úplňku, úhledný, symetrický, oblý, se skví nad hrbolatými vrcholky... V sekci Náš Měsíc se na prvním místě skví fotka jevu, jemuž se říká... Tom Williams zachytil unikátní okultaci, zákryt, snímek nabízí v ojedinělé... Raul Cantemir představil největší měsíční kráter Aristarchus, má průměr 40... V sekci Hvězdy a mlhoviny vyletěla na první místo fotka kulové hvězdokupy M13.... Za Hvězdný závoj získal druhé místo v této kategorii C’-siung Ťin. Mlhovina Simeis 147 je protagonistkou fotografie Šao-jü Čanga.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Ženy kalendáře Pirelli: seznamte se s modelkami pro rok 2026

Jeho cílem je propojit nás s tím, odkud přicházíme, s emocemi, instinkty, stavy mysli. Koncept svého kalendáře Pirelli pro rok 2026 si přitom jeho autor fotograf Solve Sunsbo odvodil z ideje...

Co dá ženě silnější orgasmus. Studie porovnávala druhy dráždění

Dlouho se přehlížel, věda mu pořád teprve splácí dluh. Italská studie přitom přináší docela praktická zjištění. Vůbec poprvé zkoumala, jaká stimulace přináší ženám silnější vyvrcholení. Repertoár...

Velká vůle zhubnout. Angus Barbieri nejedl 382 dní. Shodil 125 kilo

Tak dlouhé to být nemělo, ale cítil se dobře – a zhubnout chtěl tak moc. Nepostil se jen tak podomácku, na jeho prodlužovanou snahu dohlíželi lékaři. Nakonec Angus Barbieri shodil 125 kilo. Trvalo to...

Smyslnost, živly, emoce. Kalendář Pirelli uvede i Adrii Arjonu

Ponese se v silné lince, propojí člověka, jeho vize, pocity, touhy po emancipaci, s ukotveností v přírodě a jejích živlech, v času a prostoru. Kalendář Pirelli pro rok 2026 nabídne představy,...

Masakr na Oktoberfestu. Vraždil krajní pravičák, dodnes se neví všechno

Dvanáct mrtvých, přes dvě stovky zraněných. Jenže následkem krajně pravicového teroristického útoku při Oktoberfestu roku 1980 bylo i něco jiného. Nejistota. Při útoku zemřel i jeho pachatel Gundolf...

Smyslnost, živly, emoce. Kalendář Pirelli uvede i Adrii Arjonu

Ponese se v silné lince, propojí člověka, jeho vize, pocity, touhy po emancipaci, s ukotveností v přírodě a jejích živlech, v času a prostoru. Kalendář Pirelli pro rok 2026 nabídne představy,...

8. října 2025

KVÍZ: Historie na talíři. Odkud získaly slavné pokrmy své jméno?

Po kom se jmenují Mozartovy koule a jestli to Amadea nebolelo? Na to se ptát nebudeme. Ale připravte se, že úplně snadné to nebude. Gastronomie má totiž s historií společného víc, než by se na první...

vydáno 7. října 2025

Nevěra v genech? Muž má po odrostu dětí potřebu hledat další partnerku, líčí biolog

Premium

Na lidském chování mu přijde zvláštní, že jsme schopni spolupracovat i s lidmi, které vůbec neznáme. A že své chování měníme na základě toho, jak se nám to zrovna hodí. Evoluce formovala naše...

6. října 2025

Co dá ženě silnější orgasmus. Studie porovnávala druhy dráždění

Dlouho se přehlížel, věda mu pořád teprve splácí dluh. Italská studie přitom přináší docela praktická zjištění. Vůbec poprvé zkoumala, jaká stimulace přináší ženám silnější vyvrcholení. Repertoár...

6. října 2025

Vzal si do hlavy, že slavný doktor může za jeho stav. Oběť vyhlížel dva dny

Premium

Zelný trh, jedno z nejznámějších brněnských náměstí, sehrál roli v příběhu, jenž se odehrál v době naší první republiky. Psal se 18. říjen roku 1935 a byl to pošmourný den, kdy slunce nevykouklo z...

5. října 2025

Dějiny parlamentních výtržností. Když létaly lavice, facky i smrduté bomby

Premium

Počátky českého parlamentarismu můžeme hledat na zemských sněmech, které nejednou stály v opozici vůči panovníkovi, případně se tu frakce hádaly mezi sebou. O skutečném parlamentu lze mluvit od roku...

5. října 2025

Jeanne Calmentová žila déle než kdokoli jiný. Poznejte i další rekordmany

Říká se, že lidský život je krátký, u některých lidí to však zdaleka neplatí. Jejich život totiž obsáhl i přesáhl celé století a byli svědkem toho, jak se společnost za tu dobu proměnila. Představíme...

4. října 2025

Ostraze velel knihovník. Jak Britové chránili královskou rodinu před nacisty

Premium

Dostali rozkaz nehajlovat, nacističtí únosci měli zajímané královské rodině jen salutovat. A Britové se únosu hlavy své monarchie opravdu báli. Měli plán, jak panovnickou rodinu chránit. Byla to...

4. října 2025

Masakr na Oktoberfestu. Vraždil krajní pravičák, dodnes se neví všechno

Dvanáct mrtvých, přes dvě stovky zraněných. Jenže následkem krajně pravicového teroristického útoku při Oktoberfestu roku 1980 bylo i něco jiného. Nejistota. Při útoku zemřel i jeho pachatel Gundolf...

3. října 2025

Benching, ghosting, zombieing… Randění v roce 2025 připomíná hru Scrabble

Premium

Máte trápení se vztahy? Nedaří se v lásce? Je to benching, breadcrumbing, zombieing? Nebo snad ghosting? Randění je dnes pro starší i střední generace trochu jazykový oříšek. A nejen jazykový....

2. října 2025

Velká vůle zhubnout. Angus Barbieri nejedl 382 dní. Shodil 125 kilo

Tak dlouhé to být nemělo, ale cítil se dobře – a zhubnout chtěl tak moc. Nepostil se jen tak podomácku, na jeho prodlužovanou snahu dohlíželi lékaři. Nakonec Angus Barbieri shodil 125 kilo. Trvalo to...

2. října 2025

Legenda o zazděné Kateřině: mocný Čeněk z Vartenberka byl jiný, než praví pověst

Premium

Před 600 lety zemřel jako jeden z nejvlivnějších tuzemských politiků. Historie má nicméně Čeňka z Vartenberka za přeběhlíka, který byl husitou i katolíkem, jak se mu to zrovna hodilo. A pověsti...

1. října 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.