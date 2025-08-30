Ten buclatý muž přijel do New Yorku v červnu 1941, kdy zoufalým Britům nezbývalo než se obrátit k astrologii. Rozhodně by do něj nikdo neřekl, že má změnit průběh války, nikdo by ani nehádal, s kým si povídá.
Vypadal jako neustlaná postel, ochablý slon a přerostlá medúza v pavučinách kouře z doutníků, jak o něm trousili jeho známí. Ale jeho posláním bylo zatáhnout Ameriku do války s Německem po boku Británie. Z hvězd totiž věděl, že esesáci brzy svrhnou Hitlera, který chce zaútočit na Spojené státy přes Jižní Ameriku, a znal i další strategicky důležitá tajemství, která se dala vyčíst z postavení planet.
V říjnu 1940 se náčelníci štábů armády, letectva a námořnictva vážně zabývali de Wohlovým návrhem na studium Hitlerova horoskopu, aby dopředu věděli, kdy a kde Němci provedou invazi přes La Manche.