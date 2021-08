Schovejte brčko i silonky. Věci, které se vám budou po apokalypse hodit

Pokud nastane kolaps civilizace a vy s hrstkou přeživších zůstanete na Zemi vydáni napospas svým schopnostem, bude se vám hodit kdeco. Věci denní potřeby, které mají mnoho využití a do kterých byste to možná neřekli. Sestavili jsme seznam drobností, které je dobré mít vždy po ruce. Protože co když přijde apokalypsa…