Pařížští Apači. Gangsteři děsili policii, vábili média, lákali bohaté dámy

Brutální a rafinovaná zbraň. A mýtická Má se to s ní obdobně jako se samotnými apačskými bandami, nafouknutými do mýtických rozměrů. Jejich korunní zbraní měla být kombinace revolveru, boxeru a nože. Jak apačské! Ďábelské, surové. Přitom stylové! Majitel šílené zbraně mohl zabíjet střelbou, bodnutím, drtivými údery, zdá se. Jenže jsou to jen fantazie, poznamenávají experti. Nad sedm metrů nemůže být jako střelná zbraň bez hlavně účinná, její subtilní konstrukce by nejspíš beztak zvládla pouze jeden výstřel. Nijak praktická není ani jako boxer, nepřiměřeně robustní bubínek nedovoluje pevný stisk. A nože měli apačští gangsteři jistě vražednější. Tento kousek, vystavuje ho muzeum v Lutychu, byl vyrobený podle patentu belgického zbrojíře L. Dolneho. Podle kritiků je tedy velmi nepravděpodobné, že by zbraň byla něčím jiným než nákladnou kuriozitou zakoupenou movitým sběratelem, že by ji jako zbraň poslední šance nosil v kapse po pařížských ulicích chudý násilník z apačských band.