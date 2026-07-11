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Strašidlo antisemitismu v českých zemích nikdy nevymizelo. Kam sahají jeho kořeny

Lukáš Kašpar

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Památník v Terezíně připomíná utrpení tuzemských Židů. | foto: Shutterstock

Ještě před pár lety asi nikoho nenapadlo, že se i osmdesát let po holokaustu bude mluvit o stoupající nenávisti vůči Židům ve společnosti, dokonce v té evropské s dlouhou křesťansko-židovskou tradicí. Antisemitské výlevy, jež měly zůstat dávno pohřbeny pod hromadami studu, dnes slyšíme jak od zastánců krajní pravice, tak od stoupenců radikální levice.

Kde se něco tak odpudivého bralo a bere v české společnosti, která byla nábožensky i myšlenkově většinou značně tolerantní? „Antisemitismus je podle mého soudu rána naše a vlastně jen naše, škodí nám, nás znemožňuje a zhrubuje,“ pravil profesor Tomáš Garrigue Masaryk, který začal koncem 19. století bojovat proti antisemitským předsudkům v české společnosti a byl tehdy skoro osamocen. Ve 20. století se navíc ukázalo, že němečtí nacionalisté jsou antisemité ještě mnohem horší než ti čeští, pročež rozpoutali nepředstavitelné peklo zvané holokaust. A ani stalinisté nezůstali pozadu.

Básník a kněz Jakub Deml se ve třicátých letech stal vyloženě programovým antisemitou. Tvrdil, že kdyby bylo na něm, tamní Židy by věšel.

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