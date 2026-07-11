Kde se něco tak odpudivého bralo a bere v české společnosti, která byla nábožensky i myšlenkově většinou značně tolerantní? „Antisemitismus je podle mého soudu rána naše a vlastně jen naše, škodí nám, nás znemožňuje a zhrubuje,“ pravil profesor Tomáš Garrigue Masaryk, který začal koncem 19. století bojovat proti antisemitským předsudkům v české společnosti a byl tehdy skoro osamocen. Ve 20. století se navíc ukázalo, že němečtí nacionalisté jsou antisemité ještě mnohem horší než ti čeští, pročež rozpoutali nepředstavitelné peklo zvané holokaust. A ani stalinisté nezůstali pozadu.
Básník a kněz Jakub Deml se ve třicátých letech stal vyloženě programovým antisemitou. Tvrdil, že kdyby bylo na něm, tamní Židy by věšel.