Pětadvacetiletá „Mo“ Wilsonová si na poslední den svého života naplánovala cyklistický trénink se svým bývalým milencem a poté dobrým kamarádem Colinem Stricklandem. Po odpolední projížďce po štěrkových stezkách ve zvlněné krajině nedaleko texaského Austinu Colin odvezl Annu Moriah do bytu její kamarádky, kde se na pár dní ubytovala. Když se loučili, bylo to bohužel naposledy, co cyklistku někdo viděl živou. Tedy kromě vraha, respektive vražedkyně...

Tušila, že zemře, a křičela hrůzou tak, že to bylo slyšet až přes ulici.