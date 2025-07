Skutečně, kdo čekal, že jako vyzrazená špionka, jejíž působení ve Spojených státech bylo se vší pravděpodobností jedno velké faux pas a nepřineslo Rusům téměř nic, skončí někde stranou, pletl se.

„Byl to začátek něčeho velkého a krásného,“ říká Chapmanová a myslí tím paradoxně právě den, kdy byla v červnu 2010 zatčena v jedné manhattanské kavárně agenty FBI. A má pravdu, tehdy se začala psát nová kapitola jejího života. Kapitola plná slávy a bohatství.

Minulost hodná agentky: spousta tajemství

Ovšem ne že by svůj předchozí život strávila v kůlničce na dříví, osud jí rozdal karty docela velkoryse. Jenže to je též téměř vše, co o jejím minulém životě s určitostí víme. Kromě toho, že se narodila jako Anna Kuščenková v roce 1982 v rodině vysokého sovětského diplomata a učitelky matematiky a že vystudovala s výtečným prospěchem vysokou ekonomickou, toho s jistotou moc říci nemůžeme.

Ještě snad to, že se jako mnohá jiná děvčata z bohatých ruských rodin vydala na zkušenou do ciziny. Vybrala si Anglii a našla tam lásku. Alexe Chapmana potkala v roce 2001 na undergroundové rave party a krátce poté si ho vzala. Říkáte si, že by jako její manžel mohl oponu zahalující Annino tajemství odhrnout? Marné naděje. „Myslel jsem si, že ji znám,“ odtušil listu The Telegraph a přiznal, že kromě toho, že byla velmi žhavá v postelových hrátkách, toho moc odhalit nemůže.

Není tak zcela jisté, čím se Anna v zahraničí vlastně živila. Firma NetJets Europe potvrdila, že od května do července 2004 pro ni Chapmanová pracovala, ale to je všechno. Zatímco ve svém životopisu rudovlasá Ruska tvrdí, že byla zaměstnankyní banky Barclays, finanční instituce o tom nemá žádný záznam a další její údajný zaměstnavatel, hedgeový fond Navigator Asset, pro změnu nikdy neexistoval.

Mocný otec a dcerka, které zachutnal život na vysoké noze

Jednou věcí si však je Alex jistý, jeho tchán byl velmi podezřelý muž. „Nikomu nevěřil, nikdy mě nepředstavil svým známým a vždy to vypadalo, že je obklopen ochrankou,“ vyprávěl o muži, který jezdil výhradně v Land Roveru s neprůhlednými skly. Anna mu prý prozradila, že otec byl ve „starém Rusku“ agentem KGB a Alex, který se dnes živí jako psycholog, má jasno: „Nad jejím životem měl totální kontrolu. Udělala by pro něj cokoli.“

Líbánky Anny a Alexe v Egyptě a Zimbabwe byly romantické a rozpustilé. Platil je Annin otec, který sloužil v několika afrických zemích jako diplomat.

Faktem je, že začala dělat zvláštní věci. Dostala se mezi bohaté lidi a stala se tajnůstkářskou, scházela se s „ruskými přáteli“, k nimž ho odmítala brát. Ta rozkošná dívenka, které nikdy nešlo o hmotné statky, se stala posedlá penězi, v jednom kuse se vychloubala, s jak mocnými lidmi se stýká, a byla arogantní a nesnesitelná.

V roce 2006 se pár rozvedl a o tři roky později se Anna vydala podnikat do Ameriky, do země, kterou podle bývalého muže nemohla nikdy ani vystát. Evidentně se jí tam dařilo. Usadila se těsně vedle Wall Streetu a byla údajně výkonnou ředitelkou společnosti prodávající reality po celém světě. Zapadla do newyorské klubové scény, kde se scházela smetánka, měla pletky s šedesátiletým milionářem z New Jersey, dlouhé chvíle si krátila nákupy značek Prada či Gucci. „Mysleli jsme, že je to milionářská dcerka,“ řekli o ní později sousedé.

Krásná, ale neúspěšná špionka

FBI si myslela něco docela jiného, když ji v červnu 2010 zatkla. „Jmenuju se Roman. Pracuju na konzulátu,“ představil se jí v kavárně agent, vydávající se za ruského špiona, a požádal ji, zda by mohla předat jiné špionce falešný pas. „Samozřejmě,“ odvětila po chvilce zaváhání. Po schůzce a telefonátu do Ruska, kdy ji mužský hlas varoval, že může být prozrazena, pas odnesla na policii, FBI to ale stačilo. O jejím působení, třeba o tom, jak posílala ze svého notebooku bezdrátovým připojením informace skutečnému zaměstnanci ruského konzulátu, měla dost důkazů. (Podívejte se na videa ze sledování ruských špionů.)

Žádnou super špionkou, jakou z ní dnes dělá ruská propaganda, ale nebyla. Pravděpodobně se jí vůbec nepodařilo předat Moskvě jakékoli užitečné informace. Svědčí o tom i to, že nebyla obviněna ze špionáže, ale jen z praní špinavých peněz a z toho, že se státním úřadům neohlásila jako agentka.

Anna Chapmanová řeční na shromáždění Sjednoceného Ruska.

Jistou vypovídací hodnotu má už fakt, že nakonec byla při americko-ruské výměně vyvážena spolu se svými devíti kolegy pouhými čtyřmi americkými agenty odchycenými v Rusku. „Dostali jsme zpátky čtyři naše opravdu dobré agenty. A těch jejich deset, ti tady byli sice dlouho, ale moc toho neudělali,“ uvedl k výměně Joe Biden, který tehdy zastával funkci viceprezidenta ve vládě Baracka Obamy, a nezní to jako čiré chvástání.

Ohledně úspěšnosti mise Chapmanové si ostatně v anonymních komentářích neberou servítky ani lidé z ruské rozvědky. „Neudělala nic, na co by mohla být hrdá,“ uvedl serveru moscownews.ru bývalý agent.

31. října 2011

Co se ale nepovedlo Chapmanové v Americe, s tím uspěla v Rusku.

Vyzrazením ke slávě

Že se jí nepovede zle, dávala tušit už slova ruského vládce Putina, který jí a jejím kolegům slíbil za jejich služby vlasti „spokojený a zajímavý život“. Mnozí z nich údajně opravdu dostali teplá místečka ve státních firmách, Chapmanová však vyletěla jako raketa do nejvyšších výšin.

Však taky o své výměně říká: „V den, kdy jsem se vrátila do Moskvy, jsem se podruhé narodila.“ Je to pravda. I když jsme viděli, že v „hoch“ společnosti se pohybovala už v Americe, v Rusku je na samém vrcholku.

Na Facebooku se během svého pobytu ve Spojených státech prezentovala jako romantická duše. „Měsíc nad New Yorkem je dnešní noci tak překrásný,“ napsala na svém účtu v dubnu 2010.

Nejde jen o to, že dostala státní vyznamenání a zároveň se stala zřejmě první ruskou špionkou, která zazářila na titulních stránkách hned několika pánských časopisů. Že jejímu životu věnovala jedna tamní televizní stanice samostatný pořad, v němž připomněla její dětství dojemnými videonahrávkami z rodinného archivu a v němž vystoupili její přátelé z mládí i první láska.

Ve službách Kremlu

Předně padla do náruče politiky. Krátce po propuštění vstoupila do vedení Mladé gardy, nacionalistické a agresivní mládežnické organizace Putinova uskupení Sjednocené Rusko. Pravda, její projev na kongresu gardistů, kde svou politickou vizi shrnula slovy „Kdyby se každý z nás probouzel s úsměvem na tváři, bylo by méně negativity,“ bůhvíjakou politickou kompetentností neohromil.

Ačkoli se politické kariéře více nevěnovala, zůstala blízká ruskému režimu. V roce 2013 se například stala součástí ruské delegace do Náhorního Karabachu.

Ne vše se povede Bez chybičky není ani hvězdná kariéra Anny Chapmanové. V říjnu 2010 inkasovala minusové body, když se přišlo na to, že si část „své“ úvahy pro list Komsomolskaja Pravda vypůjčila z knihy spisovatele Olega Matvejčeva. O měsíc předtím nebyla přijata se sympatiemi na petrohradské univerzitě. Studenti ji uvítali transparenty jako „Chapmanová, ven z univerzity!“ a „Kreml a porno studio jsou jiným směrem!“.

V jednom kole

Nikdy jí ale nešlo jen o politické body pro režim, nešikovná agentka předně nezapomíná na vlastní kapsu. Krátce po propuštění ji zaměstnal finanční ústav Fundservice Bank jako investiční poradkyni, píše pro mnohé ruské listy, byla tváří kampaně pro vysokorychlostní internet. Má bezvadně produkované vlastní PR a svou popularitu zpeněžuje bez skrupulí.

Nabídku od společnosti Vivid Entertainment na natočení porna sice odmítla, jinak se ale fotoaparátu či kamery nebojí.

Rozhovory či focení s ní stojí těžké peníze, vystupuje jako modelka a má vlastní televizní pořad. Vydala vlastní pokerovou aplikaci a zaregistrovala si vlastní příjmení jako obchodní značku, zdobí ostatně celou řadu produktů, od parfémů přes hodinky po vodku. V roce 2014 představila vlastní značku oblečení.

Na slečnu se zpackanou špionskou kariérou a krásným tělem je to slušný výkon. Co na tom, že skutečným profíkům z rozvědky připadá neomalenost, s níž na své službě vlasti vydělává, nedůstojná? Jí se mezi horními deseti tisíci líbí.

Nedávno se pak rozhodla svůj příběh připomenout vydáním knihy Bondianna. Popisuje v ní, jak se údajně dostala do služeb ruské rozvědky. Lidé, kteří knihu četli, zároveň poznamenávají, že je plná ruské propagandy.