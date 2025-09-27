Obersturmbannführer Bodo Lafferentz byl ředitelem wagnerovských hudebních slavností v Bayreuthu, ale jinak byl Cimrmanem třetí říše. Jak jeho nepokojná mysl těkala po všech azimutech, s Ferdinandem Porschem naplánoval slavného brouka značky Volkswagen, zaváděl větrné elektrárny, založil nacistickou cestovku Radostí k síle a taky Adolfu Hitlerovi vymyslel plán, jak bombardovat Ameriku raketami.
Plán dostal krycí jméno Prüfstand, Zkušebna, a začalo se na něm zcela vážně pracovat, protože vůbec nebyl špatný.
„Lze oprávněně předpokládat, že k útoku může dojít, i když škody by byly malé.“ Tedy v porovnání s Londýnem. Američané s úzkostí sledují, jak mu Hitlerovy zázračné zbraně ještě zatápějí.