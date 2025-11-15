„Amerikanski tovaryšč“. Joseph bojoval za USA i za Sovětský svaz

Nepoddajný. Joe Beyrleho nezastavilo nic, ani věznění, ani umučení.

Milan Vodička
Kdyby vám Joseph Beyrle vyprávěl, co prožil za druhé světové války a odkud málem došel do Berlína, řekli byste, že je to jasný baron Prášil. Americký výsadkář se na útěku stal sovětským tankistou.

Ohavná vražda gaye rozbouřila Ameriku. Jenže se ukázalo, že to bylo úplně jinak

Premium
Pár sandálů a fotografie Matthewa Sheparda vystavených v Bílém domě v rámci...

Brutální smrt mladého homosexuálního studenta v roce 1998 šokovala Spojené státy a stala se podnětem k legislativním změnám a nové definici zločinu z nenávisti. Celý příběh je však složitější.

9. listopadu 2025

Vymírání jazyků zrychluje. Do konce století jich může zmizet až 90 procent, říká vědec

Premium
Miroslav Černý

Etnolingvista Miroslav Černý navštívil více než sto zemí všech obydlených kontinentů a všude zkoumal, jakými jazyky tamní lidé hovoří. Zda si udržují svůj mateřský jazyk, nebo přebírají jazyky svých...

9. listopadu 2025

