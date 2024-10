Nekonečný cynismus. Boj s rakovinou předstírala deset let. Kvůli darům...

Nádor se může jít zahrabat. Zhruba tak lze přeložit Lymphoma Can Suck It, což byl název blogu, jehož první stránky byly zveřejněny na síti v říjnu před dvanácti lety. Přes úderný titulek to nebylo zrovna lehké čtení.

Mapovalo totiž postupný vývoj nerovného souboje mladé ženy se závažnou nemocí. Tedy jeden nekonečný řetězec tragédií, velkých proher, zlomů a špatných zpráv, jimiž tu a tam nepatrně probleskovala malá vítězství. Skromné jiskřičky naděje, které autorka nezlomně rozfoukávala do žáru optimismu.