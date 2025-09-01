„Doufejme, že to změní současné dogma, které říká, že mít dvě kopie APOE4 rovná se ‚hotová věc‘ pro rozvoj Alzheimerovy nemoci,“ sdělil serveru CNN neurolog Richard Isaacson z Institutu pro neurodegenerativní choroby na Floridě, s odkazem na protein, který je rizikovým genetickým markerem pro Alzheimerovu nemoc.
„Geny nejsou vaším osudem,“ komentoval poselství studie svých kolegů a kolegyň z magazínu Nature.
Rozsáhlý vzorek a dlouhé sledování
Výzkum, na kterém se podílely týmy z Harvardovy univerzity, Massachusettského technologického institutu a nemocnice Mass General Brigham, přitom stojí na širokých základech. Více než 4 200 žen si vybral ze studie o kondici zdravotních sester, jejich data sledovala od roku 1989 až 1992. Téměř dva tisíce mužů poté získala ze studie, která se zaměřila na jiné zdravotnické profese, ta sbírala a analyzovala jejich první vzorky v letech 1993 až 1996.
V době prvního monitoringu netrpěl nikdo ze sledovaných demencí, Parkinsonovou chorobou, rakovinou, neprodělal mrtvici. Každé dva roky pak výzkumy řadou testů prověřovaly verbální paměť účastníků a účastnic, jejich kognitivní kondici. Rovněž jejich stravovací návyky. V jejich hledáčku pak samozřejmě byla Alzheimerova nemoc a jiné formy demence.
Sledování a analýzy výsledků vyjevily, že mezi výskytem oněch poruch a jídelníčkem existuje silná souvislost. Přesněji řečeno, že konkrétní stravovací režim dokáže vyrovnávat genetické predispozice k Alzheimerově chorobě.