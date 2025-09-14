Když se řekne mágové, alchymisté, vědmy či čarodějky, většinou si vybavíme poněkud temné postavy z pohádek, bájí a legend. Jenže i do skutečné historie se vepsala řada lidí, kteří tvrdili, že nadpřirozenými schopnostmi vládnou a že to nejsou žádní pouťoví kouzelníci. Ostatně alchymie byla dlouho považována za vědeckou disciplínu a řadu jejích postupů a zjištění si pak osvojila už zcela seriózní chemie, medicína a vlastně i fyzika.
Kmet Weisthor, který běžně mluvil s duchy lesa, Himmlerovi říkal, co má na základě jeho výkladů budoucnosti dělat. S přihlédnutím k tomu, že šlo o téměř nejmocnějšího muže Říše, je to děsivé.