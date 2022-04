Hitlerův architekt Albert Speer přesvědčil sebe i okolí, že je „slušný nacista“

Jako Hitlerův ministr zbrojního průmyslu rozhodoval architekt Albert Speer (1905–1981) o milionech vězňů v pracovních táborech a byl za to v Norimberku odsouzený jako válečný zločinec. Po svém propuštění ovšem spolupracoval na filmové zpovědi, kterou měla v 70. letech točit americká filmová společnost Paramount a režírovat Stanley Kubrick. Co se stalo, že autobiografický dokument nikdy nešel do kin? Neznámou epizodu ze života ambiciózního architekta, jenž plánoval i přestavbu Prahy, odhaluje izraelský film Speer míří do Hollywoodu (Speer Goes To Hollywood, 2020). | foto: Profimedia.cz