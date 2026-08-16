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Znáte je z dovolené: bunkry jsou v Albánii všude, sálá z nich megalomanie

Radomír Dohnal
Každá diktatura má svůj symbol. Nacistické Německo hákový kříž, Sovětský svaz... Kdo vlastně byl nepřítelem Albánie? Ten seznam nebyl nikdy definitivní a Enver... Ostatně, mezi lety 1949 a 1953 jejich Operation Valuable skutečně počítala s... Trvalý příklon na východ to však pro Albánii neznamenalo: po roce 1961 označil... Proč? Oficiálně na protest proti okupaci Československa. Neoficiálně spíš... Na seznamu byla i Jugoslávie. Coby nejbližší soused byla považována za... Poté, co se Albánie politicky oddělila od Sovětského svazu, hledala nová... Poté, co se Čína začala opatrně diplomaticky sbližovat s prohnilými Spojenými... Nepřítelem bylo Polsko i Maďarsko. V kalkulacích Albánie šlo o sovětské vazaly... Kratší je tedy možná říct, že nepřáteli Albánie byli v podstatě všichni a... Za bezprostřední hrozbu považoval Hodža sousední Jugoslávii. Obával se, že... Sovětský svaz mohl zaútočit buď námořním výsadkem, výsadkem vzdušným – s cílem...
Každá diktatura má svůj symbol. Nacistické Německo hákový kříž, Sovětský svaz gulag. A hodžistická Albánie? Ta má betonový bunkr. Tisíce výhružných a opuštěných pevností v ní najdete všude. Jsou vyjádřením paranoie někdejšího všemocného vůdce Envera Hodži. A pomníky promarněných desetiletí. Účet za ně země splácí dodnes.

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Znáte je z dovolené: bunkry jsou v Albánii všude, sálá z nich megalomanie

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