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Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...
Znáte je z dovolené: bunkry jsou v Albánii všude, sálá z nich megalomanie
Každá diktatura má svůj symbol. Nacistické Německo hákový kříž, Sovětský svaz gulag. A hodžistická Albánie? Ta má betonový bunkr. Tisíce výhružných a opuštěných pevností v ní najdete všude. Jsou...
Případ Dutroux po 30 letech: advokát obětí byl pedofil, komplice lynčovali
Dodnes děsí i šokuje. Řádění pedofilní skupiny Marca Dutrouxe je plné hrůzy i neospravedlnitelných chyb úřadů. Vyjevovat se začalo přesně před třiceti lety, 13. srpna 1996. Připomeňte si osudy...
OBRAZEM: Dotkněte se hlubin. Soutěž odhaluje krásy a křehkost oceánu
Zavedou vás tam, kam byste jinak nepohlédli. Provedou vás vesmírnými krásami oceánu, předvedou působivost jeho obyvatel. Fotografie soutěže Ocean Photographer of the Year 2026 však připomenou i...
VIDEO: Výběh na Ještěd. Drsných 400 metrů nahoru zdolávala i Adamczyková
Skoro dvě tisícovky běžců a běžkyň, čtyři sta metrů stoupání na skokanský můstek, převýšení 135 metrů, nejstrmější pasáže se sklonem 35 procent. Závod Red Bull 400 je tvrdý. V sobotu 8. srpna ho...
Znáte je z dovolené: bunkry jsou v Albánii všude, sálá z nich megalomanie
Každá diktatura má svůj symbol. Nacistické Německo hákový kříž, Sovětský svaz gulag. A hodžistická Albánie? Ta má betonový bunkr. Tisíce výhružných a opuštěných pevností v ní najdete všude. Jsou...
VIDEO: Výběh na Ještěd. Drsných 400 metrů nahoru zdolávala i Adamczyková
Skoro dvě tisícovky běžců a běžkyň, čtyři sta metrů stoupání na skokanský můstek, převýšení 135 metrů, nejstrmější pasáže se sklonem 35 procent. Závod Red Bull 400 je tvrdý. V sobotu 8. srpna ho...
OBRAZEM: Dotkněte se hlubin. Soutěž odhaluje krásy a křehkost oceánu
Zavedou vás tam, kam byste jinak nepohlédli. Provedou vás vesmírnými krásami oceánu, předvedou působivost jeho obyvatel. Fotografie soutěže Ocean Photographer of the Year 2026 však připomenou i...
Případ Dutroux po 30 letech: advokát obětí byl pedofil, komplice lynčovali
Dodnes děsí i šokuje. Řádění pedofilní skupiny Marca Dutrouxe je plné hrůzy i neospravedlnitelných chyb úřadů. Vyjevovat se začalo přesně před třiceti lety, 13. srpna 1996. Připomeňte si osudy...
Inspiroval Mlčení jehňátek. Ženy ve sklepě věznil, aby založil lepší rasu
Chtěl budovat rodinu, z níž vzejde nová rasa. Unášel a znásilňoval ženy, též vraždil. Jeho případ je děsivý, ale významný je něčím jiným než počtem obětí. Obnáší hrozné selhání úřadů. A především:...
Symbol sexu, ale ještě víc bojovnosti. Halle Berry slaví šedesátku
Její život ho je plný. Boj o vlastní identitu, boj proti rasové diskriminaci, proti chudobě, boj proti stigmatu krásy a okovům sex-appealu. Herečka Halle Berry je ikonou nezdolnosti, houževnatosti,...
Wehrmacht pije Fantu. A jak si za Hitlera germanizovali Coca-Colu
Ironickým paradoxem německého limonádového zázraku za války bylo, že v srdci nacistické třetí říše vlastně vzkvétala americká firma. Nejdřív přesvědčila třetí říši, že je vlastně německá, a pak si...
Rady do ložnice: Zvykl jsem si na sólo. Jak se vrátit k sexu ve dvou?
Když ze vztahu vymizel sex, stal se Honza šampionem v autoerotice. Teď by s manželkou chtěli společný sexuální život obnovit. Není však Honza v posteli sám pro sebe nepřekonatelný? Praktické cvičení,...
OBRAZEM: Pohádkové krajiny. Prohlédněte si všecky krásy vesmíru
Jako by je vykreslila fantazie, zachycují však náš svět. Svět vesmíru i s naším místem v něm. Prohlédněte si snímky, které se ucházejí o ceny v soutěži greenwichské královské observatoře. Jak uspějí,...
Připoutané v autě poslala malé syny ke dnu jezera. Usvědčil ji dopis od milence
Příběh, který Susan Smithová z americké Jižní Karolíny v říjnu 1994 vyprávěla policii i veřejnosti, zosobňoval noční můru každého rodiče. Když se večer se svými dětmi vracela z celodenního výletu a...
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...
Stáří bez demence? Rozhoduje se o tom kolem padesátky. Klíč jsou tři faktory
Dopřejí nám o třináct let delší život bez demence. Tři zásadní faktory je dobré sledovat mezi osmačtyřicátým a osmašedesátým rokem věku. Jsou důležité pro dobrou kognitivní kondici později, ve stáří,...
Vedla sedm tisíc partyzánů. A ani jeden románek, litovala pak „Bílá myš“
Byla nepřítelem nacistů číslo jedna, vypsali na ni odměnu pět milionů franků. Zachraňovala Židy a válečné vězně, řídila odbojové operace. Její partyzáni zabili na 1 400 nacistických vojáků, ona sama...