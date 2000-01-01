Tělo, vášeň, emoce, příběh. Teprve všechny tyto prvky dají dohromady působivý akt. A právě proto jsou akty každé ženy jiné, líčí fotografka Petra Kubicová.
Autor: Petra Kubicová
„Zobrazovaná žena by se neměla tlačit do poloh, které jí fotograf předepíše, nesmí se zastiňovat,“ zdůrazňuje fotografka.
„Žena se chce na fotkách líbit sama sobě, takže začátek práce zohledňuje její tělo, ať ji pohled na sebe udělá šťastnou,“ líčí.
Dodává však: „Na to se rozvíjí její příběh, postupně se směřuje k harmonii obojího.“
A rovněž životní stopy. „Když se dívám na své fotky, vím, co kde je… smutek, láska, bolest, zranění,“ říká fotografka, „pro ženy bývá focení i terapie, přicházejí znovu.“
Speciální kouzlo pro ni mají fotky, na nichž se ženy smějí. „Od srdce, mají zavřené oči nebo se dívají jako by mimo, ale zároveň dovnitř sebe,“ líčí.
Tyto snímky má raději než fotky podle módních trendů. Drží se ženskosti, ta je nadčasová.
Poznamenává, že dveře svého ateliéru otevřela i ženským kruhům: „Ono setkávání v kráse a ženskosti je prohloubení mé práce s ženskou duší.“
