Chtěli ji znásilnit, tak se pomstila. Kdo byla Zrůda Aileen Wuornosová

16:00 , aktualizováno 16:00

Kdybyste se zeptali nějakého psychologa, jak by asi mohlo vypadat dětství budoucího sériového vraha, nejspíš by popsal přesně to, co prožila americká dívenka Aileen Wuornosová. Byla desátou ženou v USA, které byl udělen trest smrti. Její životní příběh je zachycen i ve filmu Zrůda, kde ji ztvárnila Charlize Theronová.