Vraždící prostitutka. Její život byl hororem, a tak mužům rozdávala lásku i smrt

„Myslím, že uvnitř ní vyrostl hněv,“ líčí dokumentarista Nick Broomfield, který ji zpovídal před popravou. „Myslím, že ta zloba se z ní vylila. Nakonec vybuchla. V neuvěřitelné násilí. Byl to její způsob, jak přežít. Myslím, že Aileen skutečně věřila tomu, že zabíjí v sebeobraně.“
Ona sama však o omluvy nestála. Alespoň se tak zdálo podle jejích slov, jimiž zastavovala všechny žádosti, které v její věci přišly vyšším soudním instancím v její prospěch. „Zabila jsem ty muže, okradla jsem je, chladná jako led. A udělala bych to znovu. Neexistuje šance nechat mě naživu, protože bych to udělala zase,“ uváděla.
Sex za cigarety, drobné, jídlo, alkohol, drogy poznamenal její vztahy ve škole – začala s tím už v jedenácti. „Cigaretový čuně“, tak jí děti ve škole říkaly.