Vraždící prostitutka. Její život byl hororem, a tak mužům rozdávala lásku i smrt

Premium

Fotogalerie 5

Tak moc se se mnou zacházelo jako se špínou, až jsem si na takový život, myslím, zvykla. | foto: Profimedia.cz

Autor:
Její život byl hororem, horším než noční můra. Nakonec v něm byla obětí i tím, kdo hrůzu a zkázu zaséval. Byla zrůdou, píše se v článcích o Aileen Wuornosové. Jenže ono monstrum z ní udělalo její okolí.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit
Krimi příběh

„Myslím, že uvnitř ní vyrostl hněv,“ líčí dokumentarista Nick Broomfield, který ji zpovídal před popravou. „Myslím, že ta zloba se z ní vylila. Nakonec vybuchla. V neuvěřitelné násilí. Byl to její způsob, jak přežít. Myslím, že Aileen skutečně věřila tomu, že zabíjí v sebeobraně.“

Ona sama však o omluvy nestála. Alespoň se tak zdálo podle jejích slov, jimiž zastavovala všechny žádosti, které v její věci přišly vyšším soudním instancím v její prospěch. „Zabila jsem ty muže, okradla jsem je, chladná jako led. A udělala bych to znovu. Neexistuje šance nechat mě naživu, protože bych to udělala zase,“ uváděla.

Sex za cigarety, drobné, jídlo, alkohol, drogy poznamenal její vztahy ve škole – začala s tím už v jedenácti. „Cigaretový čuně“, tak jí děti ve škole říkaly.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse
titulek

Záhadný Čepičář z Ostravy ničil rodiny. Unášel miminka s kočárkem za bílého dne

ilustrační snímek

Dramatický případ únosů dětí, který se už v Česku naštěstí nikdy neopakoval, ukončily, obrazně...

Mrtvola, spousta důkazů, deník. Dálniční vrah zvolil u soudu bizarní taktiku

Slušný, chytrý, vzdělaný, usměvavý. I na to Randy Kraft sázel. Jak by pro...

Dopadli ho s mučenou mrtvolou v autě. Našli u něj fota trýzněných svázaných nehybných mužů. Seznam,...

Mafián trpěl paranoiou. Po největší loupeži v dějinách začali podezřelí záhadně mizet

Vincent ‚Vinny’ Asaro, údajná hlava zločinecké rodiny Bonanno (23. ledna 2014...

Při drzé loupeži krátce před Vánocemi roku 1978, kterou proslavil slavný film Mafiáni, si lupiči...

Odtáhl ji za ruce a ukojil své zrůdné pudy. Od oprátky vraha nezachránila ani matka

ilustrační snímek

Mrzlo. Seběhl schody a kabát si zapnul až ke krku. Otevřel dveře a žárovka z chodby osvítila...

Smrt angažované svazačky. Pomsta, nebo řádění sadisty? Důkaz vydal zamrzlý rybník

Na rybníku Aloisov v parku uprostřed pražského sídliště Černý Most se pod dvěma...

Nemusíte mít žádné pochybné známosti v kriminálním polosvětě, aby si vás – samozřejmě zcela...

Vzal si do hlavy, že slavný doktor může za jeho stav. Oběť vyhlížel dva dny

ilustrační snímek

Zelný trh, jedno z nejznámějších brněnských náměstí, sehrál roli v příběhu, jenž se odehrál v době...

Ohavná vražda gaye rozbouřila Ameriku. Jenže se ukázalo, že to bylo úplně jinak

Pár sandálů a fotografie Matthewa Sheparda vystavených v Bílém domě v rámci...

Brutální smrt mladého homosexuálního studenta v roce 1998 šokovala Spojené státy a stala se...

Nejčtenější

Pornohvězdy roku 2025: fenomén Angela v čele, žebříček ale přinesl překvapení

Angela White. Už dnes je jisté, že patří mezi vystupující, které psaly dějiny...

Svých limitů, dokonce minusů a rizik se nezbaví. Zůstává vyumělkované, pořád se dopouští objektivizace a stereotypizace, škodí snadným přílivem návykového dopaminu i tím, že se tak snadno vydává za...

KVÍZ: Pal! Otestujte své znalosti o vojenských popravách

Protože nemá být příkladem nahodilé zvůle, ale demonstrací práva, je procedura...

Vyrovnaná řada mužů s namířenými ručnicemi. Osamocený nešťastník před ní má za zády nejspíš zeď, možná spoutané ruce a skoro jistě má přes obličej šátek. O tom, co se bude dít, až zazní povel „Pal!“...

Jak to měli se sexem naši prapředci a co způsobí přebytek žen. Etolog vypráví

Premium
Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, tedy...

Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, kterou v současnosti preferuje výrazná většina lidstva, evoluční výhrou? A proč je i nyní v drsných podmínkách na vrcholcích světa...

Nebezpeční senioři. Baba Jaga oběti jedla, pan Ray zakopával

Tamara Samsonovová. Slyšela hlasy, vraždila, porcovala. A jedla. Své lidské...

Vlněná deka na klíně, papuče na nohách, župan. Studium letáků se čtvrtečními slevami a v televizi detektivka k ukrácení času během čekání na listonošku s důchodem. Stereotypní představy života...

Mrtvola, spousta důkazů, deník. Dálniční vrah zvolil u soudu bizarní taktiku

Premium
Slušný, chytrý, vzdělaný, usměvavý. I na to Randy Kraft sázel. Jak by pro...

Dopadli ho s mučenou mrtvolou v autě. Našli u něj fota trýzněných svázaných nehybných mužů. Seznam, který upomínal na dlouhou řadu vražd. Krevní stopy. Dálniční vrah Randy Kraft však vsadil na mlčení...

Vraždící prostitutka. Její život byl hororem, a tak mužům rozdávala lásku i smrt

Premium
Tak moc se se mnou zacházelo jako se špínou, až jsem si na takový život,...

Její život byl hororem, horším než noční můra. Nakonec v něm byla obětí i tím, kdo hrůzu a zkázu zaséval. Byla zrůdou, píše se v článcích o Aileen Wuornosové. Jenže ono monstrum z ní udělalo její...

18. ledna 2026

Záhadný Čepičář z Ostravy ničil rodiny. Unášel miminka s kočárkem za bílého dne

Premium
ilustrační snímek

Dramatický případ únosů dětí, který se už v Česku naštěstí nikdy neopakoval, ukončily, obrazně řečeno, až vánoční rolničky roku 1970. Začal však o celé dva měsíce dřív. To z ostravské třídy...

17. ledna 2026

Ledový protektorát ztracený v dějinách. Jak USA okupovaly Grónsko roku 1941

Premium
Zajali Němce. Berlín se už nedozví, jak bude zítra, americké komando právě...

Když se amerického prezidenta 7. ledna zeptali, zda americké jednotky už obsazují Grónsko a zahajují okupaci ostrova, řekl: „To je pro mě tedy novinka. Asi jsem musel něco zaspat.“ Všichni se tomu...

17. ledna 2026

Jak to měli se sexem naši prapředci a co způsobí přebytek žen. Etolog vypráví

Premium
Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, tedy...

Jak to měli naši prehistoričtí předci se sexem? Je vůbec monogamie, kterou v současnosti preferuje výrazná většina lidstva, evoluční výhrou? A proč je i nyní v drsných podmínkách na vrcholcích světa...

16. ledna 2026

Kiosek pro povídání, říkalo se jí. Vývoj telefonní budky posunuli neochotní sousedé

Premium
Telefonní budka v roce 1938

Také se vám v časech mobilů stýská po půvabu telefonní budky? Světovou premiéru měla před 145 lety v Berlíně, říkali jí tehdy Fernsprecher Kiosk, připomíná Magazín Víkend DNES.

15. ledna 2026

Nebezpeční senioři. Baba Jaga oběti jedla, pan Ray zakopával

Tamara Samsonovová. Slyšela hlasy, vraždila, porcovala. A jedla. Své lidské...

Vlněná deka na klíně, papuče na nohách, župan. Studium letáků se čtvrtečními slevami a v televizi detektivka k ukrácení času během čekání na listonošku s důchodem. Stereotypní představy života...

15. ledna 2026

Slované nebyli mírumilovní, zajatce zabíjeli krutě. Vědec líčí jejich rituály a staré bohy

Premium
Jiří Dynda

Kdo byl Perun? Čemu vládl Svarog? Jak vypadal Veles? Kolik tváří měl Svantovít? Proč má socha Radegasta na Radhošti lví hlavu? Kdo si vymyslel bohyni Vesnu? Jaké bohy uctívali Slované v české...

14. ledna 2026

KVÍZ: Pal! Otestujte své znalosti o vojenských popravách

Protože nemá být příkladem nahodilé zvůle, ale demonstrací práva, je procedura...

Vyrovnaná řada mužů s namířenými ručnicemi. Osamocený nešťastník před ní má za zády nejspíš zeď, možná spoutané ruce a skoro jistě má přes obličej šátek. O tom, co se bude dít, až zazní povel „Pal!“...

vydáno 14. ledna 2026

Zrádné konzervanty. Studie je prověřovaly kvůli rakovině a cukrovce

Kyselina sorbová. I ta byla mezi sedmnácti konzervanty, které studie...

Prodlužují trvanlivost, jejich bezpečnost však nese stále víc otazníků. Aktuální studie konzervanty, které najdeme především v ultrazpracovaných potravinách, prověřovaly kvůli jejich vztahu s...

13. ledna 2026

Pornohvězdy roku 2025: fenomén Angela v čele, žebříček ale přinesl překvapení

Angela White. Už dnes je jisté, že patří mezi vystupující, které psaly dějiny...

Svých limitů, dokonce minusů a rizik se nezbaví. Zůstává vyumělkované, pořád se dopouští objektivizace a stereotypizace, škodí snadným přílivem návykového dopaminu i tím, že se tak snadno vydává za...

12. ledna 2026

Mrtvola, spousta důkazů, deník. Dálniční vrah zvolil u soudu bizarní taktiku

Premium
Slušný, chytrý, vzdělaný, usměvavý. I na to Randy Kraft sázel. Jak by pro...

Dopadli ho s mučenou mrtvolou v autě. Našli u něj fota trýzněných svázaných nehybných mužů. Seznam, který upomínal na dlouhou řadu vražd. Krevní stopy. Dálniční vrah Randy Kraft však vsadil na mlčení...

11. ledna 2026

OBRAZEM: Zkažená, chladná. Ale příběh britské vražedkyně má i jinou tvář

Pro soud to vyhlíželo jako jasný případ. Zhýralá, nemravná žena ze světa...

Pro soud to vyhlíželo jako jasný případ. Zhýralá, nemravná žena ze světa londýnských nočních klubů. Chladnokrevná vražda. Svého milence zastřelila přímo na ulici! Ruth Ellisová se tak v roce 1955...

10. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.