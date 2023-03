Jako v bondovce. Agent vraždil deštníkem s jedem, jeho život poodhaluje film

Byl to moment, kratičký okamžik uprostřed jiných běžných událostí všedního dne. Chvilka, která by nevybízela k pozastavení se. Incident, který by nevyvolal podezření. Když bulharský exulant Georgi Markov čekal 7. září roku 1978 na zastávce na londýnském mostu Waterloo na autobus, aby ho odvezl do práce redaktora BBC, ucítil ostré bodnutí vzadu v pravém stehně. Jako žihadlo od včely, komáří kousnutí.

Když se překvapeně otočil, uviděl, jak se mu do místa štípnutí ještě zapichuje hrot černého deštníku. Měl ho v rukou urostlý muž, který hlesl: „Omlouvám se.“ Kvapně přešel na druhou stranu silnice, rychle se domohl vozu taxi a ujel.