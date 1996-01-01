náhledy
Jedna z nejskvostnějších supermodelek světa. K nezaměnění, svá. Plná sexuální energie, věřící, v boha, dokonce v anděly, křesťanské hodnoty. S vášní pro box. Disciplinovaná, zodpovědná. Modelka, která vyrostla v několikanásobnou matku – a znovu se vrátila jako modelka. Adriana Lima oslavila 12. června pětačtyřicáté narozeniny.
Autor: Profimedia.cz
Její příběh je putováním mezi kariérou a rodinou, pozorností, která se k ní jako k hvězdě upíná, a tou, kterou věnuje sama sobě. Mezi vnějším světem a vnitřním, tím, který si pěstuje při meditacích před vstupem na přehlídkové molo.
Autor: Profimedia.cz
Profil zahájíme třemi snímky. Vyhlížejí různě, žena a její energie za nimi je však tatáž. Toto je Adriana Lima v roce 2009. Supermodelka. Se super tváří, se super tělem.
Autor: Profimedia.cz
Tady je v roce 2022. Žena, která je kvůli svému obličeji a tělu terčem posměšků na sociálních sítích.
Autor: ČTK
Ty tři fotky vyjadřují mnohé. Především vůli, pokoru, upřímnost, úsilí, vnitřní disciplínu. Též sebevědomí.
Autor: Profimedia.cz
Ono sebevědomí přes všechen aplaus, jehož se jí dostávalo na přehlídkovém mole, nenašla v módě, ale v boxerském ringu.
Autor: Profimedia.cz
Narodila se 12. června 1981 v Brazílii, ve městě Salvador se silným africkými vlivy. Mluví o sobě jako o Afrobrazilce. Její matka byla sociální pracovnice, otec tesař, rodinu opustil, když bylo Adrianě šest.
Autor: Profimedia.cz
První soutěže krásy vyhrála hned na základní škole, ale do první větší se přihlásila, jen aby pomohla své kamarádce, která nechtěla soutěžit sama. Adriana zvítězila. Tady je na jednom ze svých prvních polaroidových snímků. Je jí patnáct.
Autor: Profimedia.cz
Plné rty, pronikavé šedomodré oči, přirozená latino krása s africkými odkazy. A jistý specifický styl.
Autor: Getty Images
Dál nebyla její cesta vzhůru komplikovaná. Ještě v roce 1996 uspěla v soutěži Supermodel of the World, na fotce je vpravo.
Autor: Getty Images
Stěhuje se do New Yorku, protože ten znamená svět módy – a právě do něj vstoupila.
Autor: Getty Images
A svému životu rozumí. Říká, že je teenagerka, nezávislá dívka, která se musela naučit víc než vrstevnice, které zůstaly ve škole: být zodpovědná, zvládnout opustit rodinu, žít sama.
Autor: Profimedia.cz
Dosáhne na mnohem víc. Díky tomu, že se v roce 1999 stává jednou z modelek Victoria´s Secret Angel, tváří elitní značky spodního prádla.
Autor: ČTK
A vlivnou protagonistkou: to ona definovala přechod od superštíhlých modelek k živočišné, eruptivní kráse plné energie.
Autor: Profimedia.cz
Sdílí křesťanskou víru. Ještě než se dala k Victoria´s Secret, zvažovala, že se stane jeptiškou.
Autor: Profimedia.cz
Adriana Lima na obálce, na facebookovém profilu, v reklamě přinášela čtenost, prodeje, sledovanost, dosah nafouknutý o desítky procent.
Autor: Profimedia.cz
A povedlo se jí nenechat se sevřít ve světě spodního prádla. Fotila s Annie Leibovitzovou, Mariem Sorrentim, Stevenem Meiselem, Paolem Roversim, spolupracovala se značkami Givenchy, Armani, Versace, Prada, Blumarine, Bulgari…
Autor: Profimedia.cz
Své předsevzetí ohledně panenství dodržela. Až do svatby se srbským basketbalistou Markem Jaričem. V roce 2012 se jí narodila první dcera, osm týdnů nato již byla na přehlídkovém molu. Adriana Lima – ztělesnění disciplíny
Autor: Profimedia.cz
Disciplíny, řehole, dřiny, potu. Jenže na boxerské tréninky si nechodí jen pro fyzičku a štíhlou linii.
Autor: Profimedia.cz
„Box mi zachránil zdravý rozum. V mém řemesle vám pořád někdo sahá na obličej, češe vás, obléká, všichni jsou strašně jemní. V tělocvičně na to můžu zapomenout. Tam nikoho nezajímá, jak vypadám. Teče ze mě pot, bolí mě svaly a učím se disciplíně a síle. Box mi dal sebevědomí, které mi molo nikdy dát nemohlo,“ vysvětlila. Rozumí sama sobě.
Autor: Profimedia.cz
Její slova o potřebě disciplíny nechtěně bořila spoustu mýtů o přirozenosti „ideálu“ krásy. Byla jednou z prvních, kdo vyjevil brutální režim, jímž týrala tělo před přehlídkami: devět dní před akcí jen proteinové koktejly a vodu, dvanáct hodin před vystoupením ani to.
Autor: Profimedia.cz
Když se setkala se zhrozenou kritikou, přitakala a vysvětlila: je to extrémní sportovní výkon, který dělá z těla stroj, nejsou to návyky do běžného života pro ženskou krásu.
Autor: Profimedia.cz
Ale sláva ji neopila. V roce 2018 se, emotivním, dojemným způsobem, rozloučila s Vistoria´s Secret Angels.
Autor: Profimedia.cz
Začala odmítat kontrakty, jimž podle ní scházel hlubší smysl – a zbýval jen sex-appeal. „I když jsem takových věcí udělala spoustu, něco se ve mně změnilo,“ líčila.
Autor: Profimedia.cz
„Uvědomila jsem si, že většina žen se každé ráno snaží napasovat do stereotypu, který jim vnucuje společnost, sociální sítě a móda. Rozhodla jsem se, že už nebudu shazovat šaty pro nic za nic.“
Autor: Profimedia.cz
Jak silné ony stereotypy jsou, se mohla přesvědčit po porodu svého třetího dítěte v roce 2022.
Autor: Profimedia.cz
Internetový svět byl v šoku – a sáhl po bodyshamingu, k posměškům, urážkám, teatrálnímu zděšení.
Autor: Profimedia.cz
Co na to žena, která v mládí pyšně prohlásila „Až zestárnu, nemyslím, že budu mít ráda vrásky a velké břicho jako želé. Tak nemůžu vypadat.“?
Autor: Profimedia.cz
Necítila se dotčená. „Vůbec mě to nezasáhlo. V tomto ohledu jsem velmi silná,“ uvedla k reakci na fotky z premiéry Hunger Games v listopadu 2023 (tady je s rodinou).
Autor: Profimedia.cz
Přiznala, že když snímky viděla, šokovaly ji. „Říkala jsem si, to nejsem já, bylo to celé zvláštní, protože sama sebe takto nevidím. Sama sebe pořád takto nevidím… sama na sebe nahlížíte jinak,“ poznamenala.
Autor: Profimedia.cz
Ale odpověděla rázně: „Tvář utahané matky jedné teenagerky, dvou předpubertálních dětí a jednoho ročního mimina, co se učí chodit, a tří psů. Díky za vaši starost,“ napsala na instagramový profil. V rozhovoru pak připomněla: S modelingem jsem začala v šestnácti, teď je mně dvaačtyřicet a šestnáct mi už nikdy nebude.
Autor: Profimedia.cz
V roce 2025 byla na přehlídkovém molu pro onu značku znovu. Módní comeback roku! hlásaly titulky.
Autor: ČTK
Cení si jich, ví, že modeling jí nejen dal křídla, ale naučil ji dokonce létat, jak prohlásila. Ale rozumí i tomu, že ukotvenou při zemi ji drží její rodina a víra.
Autor: Getty Images