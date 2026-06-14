|
Zobrazit celou fotogalerii
Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Móda mi dala křídla, box sebevědomí, říká Adriana Lima. Slaví 45 let
KVÍZ: Sestra v akci, Foreskin Gump. Odlišíte běžné filmy od porna?
Dvě varianty, z nichž jen jedna je správná. A žádné zdržování, zadání kvízu snad ani nemůžeme formulovat prostším způsobem. Poznáte jen z názvu filmu, zda je o klasickou produkci, nebo pornofilm?...
KVÍZ: Od mariáše po ruletu: Jak dobře se vyznáte ve světě hazardu?
Svět hazardních her je plný napětí, legendárních příběhů, velkých výher i překvapivých pojmů. V našem kvízu si můžete ověřit, jak dobře se v tomto prostředí orientujete. O voucher na Chytrý Kvíz...
Snadnější cesta za sílou a svaly. Novým normálem má být excentrické cvičení
Přináší nový pohled na posilování. Má vybudovat sílu a svalovou hmotu s menší námahou i únavou. Zato s větší efektivitou. Aktuální výzkum líčí, jaké benefity má cvičení, které je obvykle upozaďováno:...
Vypařit se. V Japonsku mizejí desetitisíce lidí. Džóhacu utíkají před selháním
Při poslední pracovní poradě je šéf pokáral a druhý den už do zaměstnání nepřišli. Jejich telefon je hluchý, na adrese bydliště je už nezastihnete. Odstěhovali se ještě v noci, zmizeli. Kam? O tom se...
OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky
Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...
Móda mi dala křídla, box sebevědomí, říká Adriana Lima. Slaví 45 let
Jedna z nejskvostnějších supermodelek světa. K nezaměnění, svá. Plná sexuální energie, věřící, v boha, dokonce v anděly, křesťanské hodnoty. S vášní pro box. Disciplinovaná, zodpovědná. Modelka,...
Co přesně zabilo Heydricha a proč Němci tajili popravy. Historik líčí nová zjištění
Historik Vojtěch Šustek je autorem přelomové publikace o atentátu na Reinharda Heydricha. Přináší nová zjištění, analýzy Heydrichova poranění, jímž to v libeňské zatáčce začalo, a také svědectví...
Četníci zasedli na rolníka ze samoty. Skutečný vrah se skrýval mezi truchlícími
Loupežná vražda je jeden z nejtěžších zločinů. Vraždí se pro miliony i pro pár tisíc korun. V jedné obci na Plzeňsku ale došlo před bezmála devadesáti lety k usmrcení člověka pro pouhou...
Vypařit se. V Japonsku mizejí desetitisíce lidí. Džóhacu utíkají před selháním
Při poslední pracovní poradě je šéf pokáral a druhý den už do zaměstnání nepřišli. Jejich telefon je hluchý, na adrese bydliště je už nezastihnete. Odstěhovali se ještě v noci, zmizeli. Kam? O tom se...
Rakev koupila už před svatbou. Věštkyni z polské čtvrti prozradili mrtví manželé
V polské chicagské komunitě měla pověst výtečné kuchařky a věštkyně, která dovede předvídat smrt ostatních. Mělo se ukázat, že obě tyto její dovednosti spolu souvisely. Madam Tillie totiž ona úmrtí...
KVÍZ: Od mariáše po ruletu: Jak dobře se vyznáte ve světě hazardu?
Svět hazardních her je plný napětí, legendárních příběhů, velkých výher i překvapivých pojmů. V našem kvízu si můžete ověřit, jak dobře se v tomto prostředí orientujete. O voucher na Chytrý Kvíz...
Paprsky smrti. Brazilští Japonci roky věřili, že Japonsko vyhrálo válku
U Okinawy zničili americké loďstvo bombou osmkrát silnější než atomovka, dobyli Ural i Ameriku a stali se pány světa. Vítězství Japonců v druhé světové válce věří drtivá většina jejich čtvrtmilionové...
Snadnější cesta za sílou a svaly. Novým normálem má být excentrické cvičení
Přináší nový pohled na posilování. Má vybudovat sílu a svalovou hmotu s menší námahou i únavou. Zato s větší efektivitou. Aktuální výzkum líčí, jaké benefity má cvičení, které je obvykle upozaďováno:...
Svaté obrazy, tradiční hodnoty a zbraně. Ruská občina dbá na „čisté Rusko“
Proti interrupcím, sexuálním menšinám, proti migraci. Za tradiční hodnoty, za čisté Rusko. Se zbraněmi, patrolami, raziemi. Ultrakonzervativní, nacionalistická, náboženská, a především krajně...
KVÍZ: Sestra v akci, Foreskin Gump. Odlišíte běžné filmy od porna?
Dvě varianty, z nichž jen jedna je správná. A žádné zdržování, zadání kvízu snad ani nemůžeme formulovat prostším způsobem. Poznáte jen z názvu filmu, zda je o klasickou produkci, nebo pornofilm?...
Akční letáky
Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!
Poslední dopis. Alžbětu zabil montážním klíčem, snacha psaní nikdy nedostala
Přijel z práce jako každý den po třetí hodině. Už na dvoře pojal podezření, že něco není v pořádku. Králíci neměli seno, slepice nedostaly nasypáno a kráva už hlady bučela. Krmivo ale stálo...
OBRAZEM: Emoce zlomku sekundy. Výstava uvádí nejlepší české sportovní fotky
Euforie i zklamání, intenzivní okamžiky, přelomové momenty plné snahy, naděje, smutku. Neprosmýkly se jen tak, zachytily je pohotové objektivy fotoaparátů. Ty nejlepší české sportovní snímky...