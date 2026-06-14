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Móda mi dala křídla, box sebevědomí, říká Adriana Lima. Slaví 45 let

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Jedna z nejskvostnějších supermodelek světa. K nezaměnění, svá. Plná sexuální energie, věřící, v boha, dokonce v anděly, křesťanské hodnoty. S vášní pro box. Disciplinovaná, zodpovědná. Modelka, která vyrostla v několikanásobnou matku – a znovu se vrátila jako modelka. Adriana Lima oslavila 12. června pětačtyřicáté narozeniny.
Jedna z nejskvostnějších supermodelek světa. K nezaměnění, svá. Plná sexuální... Její příběh je putováním mezi kariérou a rodinou, pozorností, která se k ní... Profil zahájíme třemi snímky. Vyhlížejí různě, žena a její energie za nimi je... Tady je v roce 2022. Žena, která je kvůli svému obličeji a tělu terčem posměšků... A tady v roce 2025. Zralá, krásná. Zkušenější, bohatší o děti, životní Reflexe. Ty tři fotky vyjadřují mnohé. Především vůli, pokoru, upřímnost, úsilí, vnitřní... Ono sebevědomí přes všechen aplaus, jehož se jí dostávalo na přehlídkovém mole,... Narodila se 12. června 1981 v Brazílii, ve městě Salvador se silným africkými... První soutěže krásy vyhrála hned na základní škole, ale do první větší se... Plné rty, pronikavé šedomodré oči, přirozená latino krása s africkými odkazy. A... Dál nebyla její cesta vzhůru komplikovaná. Ještě v roce 1996 uspěla v soutěži... Stěhuje se do New Yorku, protože ten znamená svět módy – a právě do něj...

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