Teď už tedy konečně zjistíte, proč Adolf Hitler v jedné ze svých oblíbených vůdcovských póz stál, jako by něco zakrýval.

Ruce zkřížené na břiše tak, jako by na sobě neměl ani uniformu, ani vůdcovské trenýrky. Jako by ho někdo načapal, když vyleze nahý z germánské vany a odhalí něco, co není.