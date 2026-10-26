Jak na ženský orgasmus: klíčem je zlaté kvarteto praktik, a něco navíc

Původní zlaté trio definoval rozsáhlý výzkum před devíti lety. Vycházel z úctyhodného vzorku více než 52 tisíc lidí, žen mezi nimi byla zhruba polovina. Studii, vyšla v magazínu Archives of Sexual Behavior, zajímala především orgasmická propast mezi heterosexuálními a lesbickými ženami, jenže výzkum vyjevil i cesty, které ženy k vyvrcholení vedou.
Práce, kterou řídil David A. Frederick z kalifornské Chapmanovy univerzity, připomněla, jak moc se muži pletou, pokud jde o ženský orgasmus. Na 30 procent pánů totiž ještě v roce 2017 mínilo, že orgasmus ženě doručí vaginální styk. „Je to svým způsobem tragické číslo, protože to nemůže být mylnější přístup,“ komentovala pro list The Guardian omyl svých respondentů spoluautorka studie Elisabeth Lloydová. „Říci, že to svědčí o potřebě jisté osvěty, by bylo velmi diplomatické,“ dodala.
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Co dá ženě silnější orgasmus. Studie porovnávala druhy dráždění
Ženy samotné totiž oceňovaly jako prostředek ke svému vyvrcholení docela jiné praktiky. Byly tři, odtud označení zlaté trio orgasmu. Chválu dámy pěly na genitální stimulaci, hluboké líbání a orální sex. Kombinace oněch praktik zaručila, že vždy nebo obvykle k vyvrcholení dojde 80 procent heterosexuálních a 91 procent lesbických žen.
Aktuální studie z letošního roku pak ke zlatému triu dodává ještě jeden prvek.