Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Jak na ženský orgasmus: klíčem je zlaté kvarteto praktik, a něco navíc

Autor:
Doporučením ohledně praktik, které otevírají cestu k ženskému vyvrcholení, se dlouho říkalo zlaté trio. Nakonec k nim přiskočila ještě jedna aktivita, ze trojky je kvarteto, líčí americká studie. Italská práce pak dodává faktory, které mohou ženskému orgasmu dál napomoci.
Část 1/2

Dlouho ho ignorovala. Nyní věda zájem o ženský orgasmus dohání.

Původní zlaté trio definoval rozsáhlý výzkum před devíti lety. Vycházel z úctyhodného vzorku více než 52 tisíc lidí, žen mezi nimi byla zhruba polovina. Studii, vyšla v magazínu Archives of Sexual Behavior, zajímala především orgasmická propast mezi heterosexuálními a lesbickými ženami, jenže výzkum vyjevil i cesty, které ženy k vyvrcholení vedou.

Práce, kterou řídil David A. Frederick z kalifornské Chapmanovy univerzity, připomněla, jak moc se muži pletou, pokud jde o ženský orgasmus. Na 30 procent pánů totiž ještě v roce 2017 mínilo, že orgasmus ženě doručí vaginální styk. „Je to svým způsobem tragické číslo, protože to nemůže být mylnější přístup,“ komentovala pro list The Guardian omyl svých respondentů spoluautorka studie Elisabeth Lloydová. „Říci, že to svědčí o potřebě jisté osvěty, by bylo velmi diplomatické,“ dodala.

Co dá ženě silnější orgasmus. Studie porovnávala druhy dráždění

Ženy samotné totiž oceňovaly jako prostředek ke svému vyvrcholení docela jiné praktiky. Byly tři, odtud označení zlaté trio orgasmu. Chválu dámy pěly na genitální stimulaci, hluboké líbání a orální sex. Kombinace oněch praktik zaručila, že vždy nebo obvykle k vyvrcholení dojde 80 procent heterosexuálních a 91 procent lesbických žen.

Aktuální studie z letošního roku pak ke zlatému triu dodává ještě jeden prvek.



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Ženy Indie, její duše, její život. Kalendář Pirelli 2027 září krásou, barvami

Hrdost, něha. I taková je Indie. I na fotografii modelky Bhavithy Mandavy.

Devět žen, dvě města, jedna země. Země, v níž se potkávají vůně a barvy, minulost s přítomností, klid parků s ruchem ulic. Kalendář Pirelli objal Indii, zemi mnoha světů a rozporů. Ve svém vydání pro...

Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická...

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.

Koktejl, piknik a atomový výbuch. Las Vegas žilo nukleární mánií

Přísné utajení už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité,...

Přísné utajení? To už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Jinak by doktrína jaderného odstrašení nefungovala účinně....

Opravdový Angry Bird i sexy kudlanka. Podívejte se na komickou přírodu

Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazzlobenost,...

Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazlobenost, která nejde schovat. Králíček obecný téměř opouští svou přírodní podobu a stává se komicky naštvanou figurkou. Je z něj...

Mikro zvyky pro silnější srdce: tři malé změny jsou lepší než jedna velká

Život si nemusíme docela obrátit naruby, zdravější životní styl může začínat...

Radikální řez, překopat návyky, být na sebe přísní. Buď nám to pro zdraví diktují experti, nebo my sami. Vhodnější však může být jiný začátek. Docela malé změny ve třech základních pilířích zdraví...

Jak na ženský orgasmus: klíčem je zlaté kvarteto praktik, a něco navíc

Dlouho ho ignorovala. Nyní věda zájem o ženský orgasmus dohání.

Doporučením ohledně praktik, které otevírají cestu k ženskému vyvrcholení, se dlouho říkalo Zlaté trio. Nakonec k nim přiskočila ještě jedna aktivita, ze trojky je kvarteto, líčí americká studie....

26. října 2026

Jeden odhrnul klopu a ukázal zbraň. Havla jsem chránil holýma rukama, líčí Jákl starší

Premium
Petr Jákl st.

Petr Jákl starší žil vždycky naplno a díky kaskadérským dovednostem si dopřál i slušnou porci adrenalinu. Nejdůležitější však bylo judo, v němž nás jako první reprezentoval na olympiádě. Vyzkoušel si...

25. října 2026

Ten slizký stařec si tu klidně chrápe! Vrah proměnil postel oběti v krvavou lázeň

Premium
Ilustrační snímek

Mohlo by se zdát, že situace, kdy plnoletý mladík s vlastními příjmy žije stále s matkou, je fenomén moderní doby. Ale na vlastní nohy se mladým mužům nechtělo už za první republiky. Jeden takový...

25. října 2026

Mikro zvyky pro silnější srdce: tři malé změny jsou lepší než jedna velká

Život si nemusíme docela obrátit naruby, zdravější životní styl může začínat...

Radikální řez, překopat návyky, být na sebe přísní. Buď nám to pro zdraví diktují experti, nebo my sami. Vhodnější však může být jiný začátek. Docela malé změny ve třech základních pilířích zdraví...

25. října 2026

Swingers nejsou bezhlavý sex. Spíš zážitkový večer, líčí Naked on the Air

V Naked Warm Up se řešilo, jak to chodí na swingers party

Nejsou to orgie, je na nich prostor pro vzájemné oťukávání. Nutně ani nemusejí vést k výměně partnerů, leckdo si vystačí s pozorováním nebo ukazováním se. Jak vypadá sex na swingers party a co od...

24. října 2026

Ženy Indie, její duše, její život. Kalendář Pirelli 2027 září krásou, barvami

Hrdost, něha. I taková je Indie. I na fotografii modelky Bhavithy Mandavy.

Devět žen, dvě města, jedna země. Země, v níž se potkávají vůně a barvy, minulost s přítomností, klid parků s ruchem ulic. Kalendář Pirelli objal Indii, zemi mnoha světů a rozporů. Ve svém vydání pro...

23. října 2026  14:20

Ďábel před soudem. Vraždila posedlost zlými silami, argumentovala obhajoba

Premium
Arne Cheyenne Johnson. Měl pozvat Zlo to svého těla. Vraždit měl pod jeho...

Když jeho budoucího švagra posedl ďábel, vyzval satana, ať si místo něj vezme jeho samotného. A pekelné síly se do něj opravdu přestěhovaly. Následně skrze něj zabily člověka. Proto je Arne Johnson...

23. října 2026

Opravdový Angry Bird i sexy kudlanka. Podívejte se na komickou přírodu

Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazzlobenost,...

Pohled upřený přímo do objektivu, ve tváři zapsaná zarputilost a nazlobenost, která nejde schovat. Králíček obecný téměř opouští svou přírodní podobu a stává se komicky naštvanou figurkou. Je z něj...

22. října 2026

Člověka přitahuje panda a tygr. Zvířata podobná lidem naopak, líčí profesor Frynta

Premium
Daniel Frynta

O tom, jak bude pokračovat evoluce zvířat, rozhoduje především člověk. A podle jakého klíče určí rybám, obojživelníkům, ptákům nebo savcům jejich osud? To už druhou dekádu zkoumá a popisuje tým...

21. října 2026

Nosil ji Rambo i Schimanski. Kde hrála slavná vojenská bunda M65

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická...

Nese auru outsiderství, rebelství, jisté opuštěnosti, leckdy odplaty. Ikonická americká vojenská bunda M65 má tvář. A vnesla ji i do světa filmu. Projděte se postavami a filmy, do nichž se vtiskla.

21. října 2026

Koktejl, piknik a atomový výbuch. Las Vegas žilo nukleární mánií

Přísné utajení už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité,...

Přísné utajení? To už v padesátých letech nebylo zapotřebí. Naopak bylo důležité, aby o amerických testech atomových zbraní věděl celý svět. Jinak by doktrína jaderného odstrašení nefungovala účinně....

20. října 2026

Už neběháme jen pro zdraví a výkony. Z běžné aktivity se stal fenomén a byznys

Premium
Běháme pro radost. Pro dobrý pocit. Pro zdraví. Pro vítězství. Za maratonským...

Běháme pro radost. Pro dobrý pocit. Pro zdraví, pro vítězství. Utíkáme před problémy. Z běhu se stal společenský fenomén i miliardový byznys. Proč nás tolik láká uběhnout maraton či sdílet každý...

19. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×