Viagra pro ženy. Má podobu krému, funguje do patnácti minut

Autor:
Přichází třicet let po mužském přípravku, který přepsal dějiny boje pánů se sexuální dysfunkcí. Krém Dare To Play se na Viagru odkazuje. Obsahuje tentýž přípravek sidenafil. Ale uzpůsobený ženskému tělu.
Část 1/3

I ženy trápí sexuální dysfunkce. I jim může pomoci „viagra“.

Viagra se zrodila nečekaně, neplánovaně. Vyšla z testů pilulky na rozšíření srdečních cév, nevycházely příliš nadějně, velští horníci, kteří se jich účastnili, však hlásili docela zřejmé vedlejší efekty, ráno se zdravotním sestrám přiznávali k erekci. Výsledkem bylo přeformátování celého vývoje a modrá pilulka. A revoluce v pohledu i v léčbě erektilní dysfunkce.

Sexuální dysfunkce však netrápí jen muže. Některou jejich formu zná podle studie z roku 2000 třiačtyřicet procent žen. Patří mezi ně i porucha ženského sexuálního zájmu a vzrušení, má podobu trvalého nedostatku anebo absence sexuálních fantazií, vzrušení. Stojí za ní hormonální změny, užívání některých léků, ale též stres, deprese. Právě na ni se „ženská viagra“ zaměřuje.

Horníci leželi na pokojích na břichu. Skrývali erekci. A zrodila se viagra

I ona sází na sidenafil Viagry. Jenže ho musela upravit pro ženu. „Máme vědecké doklady o tom, že sidenafil může jako aktivní látka fungovat jen tehdy, když je modelovaný specificky pro ženy,“ uvedla serveru New York Post Sabrina Martucci Johnsonová, ředitelky firmy Daré Bioscence, která krém vyvinula.

Zabralo to prý deset let. Výsledkem je první krém svého druhu.



Vstoupit do diskuse (7 příspěvků)

Nejčtenější

Akty zachycují ženu, její tělo, duši a jedinečnost, říká fotografka

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské...

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské duši, odkrývá její jedinečnost, diskrétně odhaluje její nitro. Fotografka Petra Kubicová ve svých aktech přistupuje k...

Život delší o deset let? Stačí malé změny. Studie je upřesňuje

Spánek není zahálka. Je krokem ke zdravému životu.

Dosavadní doporučení se soustředila na zásadní úpravy života, specifické cíle, protokoly. Opomíjela význam menších změn životního stylu. Ty teď začíná věda doceňovat. Jejich přínos potvrzují i dvě...

Nevěrní jsou jako zločinci. Své jednání si racionalizují stejně

Motivace jednání, racionalizace provinění, minimalizace škod a rizik. Nevěra se...

Jako přes kopírák. To, co se odehrává v myslích nevěrných mužů a žen je vlastně kopií toho, jak se ke svému jednání staví zločinci. Mají obdobné motivy i strategie, jak se vyhnout odhalení. A...

Při výsleších jsem ze sebe někdy dělala pitomce. Vyplatilo se, říká kriminalistka

Premium
Jiřina Hofmanová. Léta učila chemii a biologii, ale nakonec se z ní stala...

Jiřina Hofmanová léta učila chemii a biologii, ale nakonec se z ní stala elitní kriminalistka. Svým nasazením a kreativitou si rychle získala respekt. V Americe poznala nové metody vyšetřování, což...

Vedl spořádaný život, zabíjel náhodně a metodicky. Sériový vrah Keyes potrápil FBI

Premium
Náhodnost byla jeho vzorcem, strategií. Stejně jako střídání vražedných metod....

Byl slušným občanem, ztělesněním nenápadnosti. Inovoval sériové vraždění, útoky si logisticky chystal i roky dopředu. Jinak však vraždil nahodile, oběti si vybíral až na místě. Náhodnost byla jeho...

Viagra pro ženy. Má podobu krému, funguje do patnácti minut

I ženy trápí sexuální dysfunkce. I jim může pomoci „viagra“.

Přichází třicet let po mužském přípravku, který přepsal dějiny boje pánů se sexuální dysfunkcí. Krém Dare To Play se na Viagru odkazuje. Obsahuje tentýž přípravek sidenafil. Ale uzpůsobený ženskému...

26. ledna 2026

Vedl spořádaný život, zabíjel náhodně a metodicky. Sériový vrah Keyes potrápil FBI

Premium
Náhodnost byla jeho vzorcem, strategií. Stejně jako střídání vražedných metod....

Byl slušným občanem, ztělesněním nenápadnosti. Inovoval sériové vraždění, útoky si logisticky chystal i roky dopředu. Jinak však vraždil nahodile, oběti si vybíral až na místě. Náhodnost byla jeho...

25. ledna 2026

Poprava dvou agentů FBI beze svědků. Indiána udala labilní stařena, dostal doživotí

Premium
U věznice nedaleko Orlanda, odkud Leonarda Peltiera propustili, se shromáždila...

Indiánský aktivista Leonard Peltier se stal symbolem útlaku svého lidu. Muž odsouzený na doživotí za vraždu dvou agentů FBI, kterou možná nespáchal, byl nedávno po téměř půl století propuštěn z...

24. ledna 2026

Sorry, že vás okupujeme: velmi zdvořilá britská invaze na Island

Premium
HMs Berwick. Odtud Britové řídili celou operaci.

Když se teď pořád mluví o okupaci Grónska, není od věci se podívat, jak se Britové jednou zrána za druhé světové vylodili na Islandu. Oznámili, že ho okupují, a hned se za to omluvili.

24. ledna 2026

Při výsleších jsem ze sebe někdy dělala pitomce. Vyplatilo se, říká kriminalistka

Premium
Jiřina Hofmanová. Léta učila chemii a biologii, ale nakonec se z ní stala...

Jiřina Hofmanová léta učila chemii a biologii, ale nakonec se z ní stala elitní kriminalistka. Svým nasazením a kreativitou si rychle získala respekt. V Americe poznala nové metody vyšetřování, což...

23. ledna 2026

Válka o zbraně. Jak se v 70. letech Amerika přetahovala o druhý dodatek

Slogany byly úderné, grafika drsná a emoce silné. „Chraňte naše životy!“ volali...

Slogany byly úderné, grafika drsná a emoce silné. Chraňte naše životy, volali jedni, a chraňte naše svobody zase druzí. Plakátová válka o právo držet zbraň v 70. letech ukazuje, že spor o Druhý...

22. ledna 2026

Západní materialismus nás zničí. Věštci z Himálaje léčí, zachránili mi tátu, říká filmař

Premium
Český dokumentarista, režisér, spisovatel a cestovatel Viliam Poltikovič tvoří...

Svět v těsné blízkosti himálajských masivů skrývá nejedno tajemství. Některá z nich už se však pomalu odkrývají. Například po staletí živý fenomén tamních tzv. orákul – jak říkají „vyvoleným“, kteří...

22. ledna 2026

Neviditelní hrdinové našich měst: Práce, bez které by se svět zastavil

Ve spolupráci
Společnost Marius Pedersen

Většina z nás je bere jako samozřejmost. Ráno se probudíme, vyjdeme na ulici a je tam čisto. Odpadkové koše jsou prázdné, kontejnery vyvezené, silnice v zimě prohrnuté... Ale zamysleli jste se někdy...

21. ledna 2026

Život delší o deset let? Stačí malé změny. Studie je upřesňuje

Spánek není zahálka. Je krokem ke zdravému životu.

Dosavadní doporučení se soustředila na zásadní úpravy života, specifické cíle, protokoly. Opomíjela význam menších změn životního stylu. Ty teď začíná věda doceňovat. Jejich přínos potvrzují i dvě...

21. ledna 2026

Časy kouzelníků: Houdiniho úniky smrti či Copperfieldovy iluze? Dnes už by to nešlo

Premium
ilustrační snímek

Každý ví, že to byl trik, žádné kouzlo. Přesto chceme na kouzla věřit. Aspoň trošičku. David Copperfield před 40 roky dovedl iluze k dokonalosti. Znáte legendární kouzelníky a jejich nejslavnější...

20. ledna 2026

Akty zachycují ženu, její tělo, duši a jedinečnost, říká fotografka

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské...

Nevšímá si pouze těla, objektivem necílí jen na ženské křivky. Pátrá po ženské duši, odkrývá její jedinečnost, diskrétně odhaluje její nitro. Fotografka Petra Kubicová ve svých aktech přistupuje k...

20. ledna 2026

Nevěrní jsou jako zločinci. Své jednání si racionalizují stejně

Motivace jednání, racionalizace provinění, minimalizace škod a rizik. Nevěra se...

Jako přes kopírák. To, co se odehrává v myslích nevěrných mužů a žen je vlastně kopií toho, jak se ke svému jednání staví zločinci. Mají obdobné motivy i strategie, jak se vyhnout odhalení. A...

19. ledna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.