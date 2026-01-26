Viagra se zrodila nečekaně, neplánovaně. Vyšla z testů pilulky na rozšíření srdečních cév, nevycházely příliš nadějně, velští horníci, kteří se jich účastnili, však hlásili docela zřejmé vedlejší efekty, ráno se zdravotním sestrám přiznávali k erekci. Výsledkem bylo přeformátování celého vývoje a modrá pilulka. A revoluce v pohledu i v léčbě erektilní dysfunkce.
Sexuální dysfunkce však netrápí jen muže. Některou jejich formu zná podle studie z roku 2000 třiačtyřicet procent žen. Patří mezi ně i porucha ženského sexuálního zájmu a vzrušení, má podobu trvalého nedostatku anebo absence sexuálních fantazií, vzrušení. Stojí za ní hormonální změny, užívání některých léků, ale též stres, deprese. Právě na ni se „ženská viagra“ zaměřuje.
Horníci leželi na pokojích na břichu. Skrývali erekci. A zrodila se viagra
I ona sází na sidenafil Viagry. Jenže ho musela upravit pro ženu. „Máme vědecké doklady o tom, že sidenafil může jako aktivní látka fungovat jen tehdy, když je modelovaný specificky pro ženy,“ uvedla serveru New York Post Sabrina Martucci Johnsonová, ředitelky firmy Daré Bioscence, která krém vyvinula.
Zabralo to prý deset let. Výsledkem je první krém svého druhu.