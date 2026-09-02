Studie, která vyšla v magazínu Journal of Sex & Marital Therapy, nejprve shrnuje omezení dosavadních výzkumů a jejich limity, poté vyjevuje vlastní zjištění.
Proč má věda s masturbací potíž
Základním problémem je jednoduše onen termín – masturbace. Přesněji jeho definice a fakt, že si pod ní každý představí něco jiného. Někdo dotýkání se genitálií, někdo používání erotických pomůcek, někdo zahrne anální dráždění, další i jiná citlivá místa na těle. Sexuální vzrušování může nabídnout četba erotické pasáže v románu, sledování provokativního tanečního vystoupení, poznamenává server PsyPost. Do hry vstupuje věk, starší lidé mají tendenci chápat masturbaci úžeji než mladší.
Nesrovnalosti nemusejí řešit ani výzkumnické pokusy o její přesnější definici. Pokud masturbaci vymezují jako „dotýkání se sebe sama za účelem sexuálního potěšení,“ vylučuje to například ty, kdo totéž praktikují z jiných důvodů: pro úlevu od stresu, kvůli vnitřnímu nutkání, jako náhradu za rizikové sexuální kontakty. Praktické chování je totéž, motivy jiné. Kromě toho, jaké dotýkání se?
Studie se naše masturbační zvyklosti a finesy rozhodla prověřit pozorněji. Jak na to šla?