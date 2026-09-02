Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí

Autor:
Vágní definice, přehlížení pestrosti našich autosexuálních praktik. Věda nezacházela s masturbací pozorně, uvádí aktuální mezinárodní studie. Její zjištění takovou kritiku ospravedlňují. Zjistila totiž, že svět mužské i ženské autoerotiky je mnohem bohatší, než si věda myslela doteď. A docela časté jsou i překvapivé praktiky. Patří mezi ně i syntribace.
Část 1/5

Cesty, jak se potěšit vzrušením v sólo stylu, jsou pestřejší, než se zdá. Studie je mapovala.

Studie, která vyšla v magazínu Journal of Sex & Marital Therapy, nejprve shrnuje omezení dosavadních výzkumů a jejich limity, poté vyjevuje vlastní zjištění.

Proč má věda s masturbací potíž

Základním problémem je jednoduše onen termín – masturbace. Přesněji jeho definice a fakt, že si pod ní každý představí něco jiného. Někdo dotýkání se genitálií, někdo používání erotických pomůcek, někdo zahrne anální dráždění, další i jiná citlivá místa na těle. Sexuální vzrušování může nabídnout četba erotické pasáže v románu, sledování provokativního tanečního vystoupení, poznamenává server PsyPost. Do hry vstupuje věk, starší lidé mají tendenci chápat masturbaci úžeji než mladší.

Nesrovnalosti nemusejí řešit ani výzkumnické pokusy o její přesnější definici. Pokud masturbaci vymezují jako „dotýkání se sebe sama za účelem sexuálního potěšení,“ vylučuje to například ty, kdo totéž praktikují z jiných důvodů: pro úlevu od stresu, kvůli vnitřnímu nutkání, jako náhradu za rizikové sexuální kontakty. Praktické chování je totéž, motivy jiné. Kromě toho, jaké dotýkání se?

Studie se naše masturbační zvyklosti a finesy rozhodla prověřit pozorněji. Jak na to šla?



Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

OBRAZEM: Řezník Mladić se prohlásil za národního mstitele, přišel o lidskost

Patetický. Svou misi viděl jako pokračování boje proti Osmanské říši....

Patetický. Svou misi viděl jako pokračování boje proti Osmanské říši. Pohrdlivý. Při jednáních výmluvně pokládal na stůl pistoli. Brutální, nelidský. Životy civilistů pro něj neměly hodnotu. To on...

Bitva, která na stovky let ovlivnila české dějiny. Sultán u Moháče vyhrál bleskově

Dvě náboženství, dvě armády, dva odlišné způsoby boje. Vítězství v bitvě u...

Připravila trůny českého a uherského království o panovníka. Vpustila na ně Habsburky – a osmanskému sultánovi otevřela cestu k další expanzi do Uher. Bitva u Moháče, která se odehrála právě před 500...

Sex a smrt podle Indiánů. Vyhrává silnější, slabšího zabijí nebo snědí, říká Atapana

Premium
Mnislav Zelený. Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve...

Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve své nové knize zaměřil na dva základní lidské fenomény, sex a smrt. Přístup indiánů je podle Mnislava Zeleného rozumnější a sám se jím...

Funguje. Velká studie ocenila zdravotní efekty tradičního čínského cvičení

Premium
Cvičení prospívá zdraví. Hold mu složila další studie.

Je největší svého druhu, svůj verdikt tedy vynáší autoritativně. Aktuální čínská studie chválí tradiční cvičení a předkládá důkazy o tom, jak prospívá kloubům i vazům, svalům, kostem, nervové tkáni....

Sabotéři kouzel: mágové vyzrazují triky z pomsty i kvůli soudu

Goldin Horace měl vlastní metodu, jak !rozřezávat“ asistentky. Nechal si ji...

Nikdy neodhalují své triky. To je nejzásadnější pravidlo magické profese. Proč ho tedy kouzelníci porušují? Dávná i čerstvá minulost vyzrazuje hned několik důvodů: nařízení soudu, osobní zisk, pomstu.

Přehlížená masturbační technika: syntribaci praktikuje desetina lidí

Cesty, jak se potěšit vzrušením v sólo stylu, jsou pestřejší, než se zdá....

Vágní definice, přehlížení pestrosti našich autosexuálních praktik. Věda nezacházela s masturbací pozorně, uvádí aktuální mezinárodní studie. Její zjištění takovou kritiku ospravedlňují. Zjistila...

2. září 2026

OBRAZEM: Řezník Mladić se prohlásil za národního mstitele, přišel o lidskost

Patetický. Svou misi viděl jako pokračování boje proti Osmanské říši....

Patetický. Svou misi viděl jako pokračování boje proti Osmanské říši. Pohrdlivý. Při jednáních výmluvně pokládal na stůl pistoli. Brutální, nelidský. Životy civilistů pro něj neměly hodnotu. To on...

1. září 2026

„Ať ti nepoškodím vnitřní orgány.“ Reportér vyzkoušel posilování s železnou koulí

Premium
V češtině pojem Železná koule vyjadřuje nejen náčiní, ale i posilovnu...

Vládne přátelská atmosféra, a tak jednoho zkušeného borce žádám o radu: „Mám si vzít na cvičení ručník?“ S vážným výrazem mi odpoví: „Ne, my krvácíme dovnitř.“ Jenom doufám, že si nepustím kouli na...

31. srpna 2026

VIDEO: Nepřerovnávejte nám ty boty, prosí japonská záchranka veřejnost

Japonští záchranáři prosí: Neuklízejte nám boty, zdržíte nás

Je to projev tradiční zdvořilosti, pohostinnosti, etikety. Jenže zdržuje akci. Japonští záchranáři a záchranářky proto tamní veřejnost vyzývají: ignorujte dobré způsoby a nesrovnávejte nám boty.

31. srpna 2026

Sabotéři kouzel: mágové vyzrazují triky z pomsty i kvůli soudu

Goldin Horace měl vlastní metodu, jak !rozřezávat“ asistentky. Nechal si ji...

Nikdy neodhalují své triky. To je nejzásadnější pravidlo magické profese. Proč ho tedy kouzelníci porušují? Dávná i čerstvá minulost vyzrazuje hned několik důvodů: nařízení soudu, osobní zisk, pomstu.

30. srpna 2026

Místo Facebooku síť FacelOOk. Jak filmy vymýšlejí vlastní značky

Pivo Duff je Homerovým nejlepším přítelem. Není to však jediný produkt, který...

Svět kolem nás je plný značek, produktů. Proto je film musí vpustit na promítací plátno. Ovšem ne každá firma o to stojí. Proto v hollywoodských studií vznikla branže sdílených fiktivních značek....

29. srpna 2026

Sex a smrt podle Indiánů. Vyhrává silnější, slabšího zabijí nebo snědí, říká Atapana

Premium
Mnislav Zelený. Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve...

Největší zdejší odborník na indiány, známý jako Atapana, se ve své nové knize zaměřil na dva základní lidské fenomény, sex a smrt. Přístup indiánů je podle Mnislava Zeleného rozumnější a sám se jím...

28. srpna 2026

Bitva, která na stovky let ovlivnila české dějiny. Sultán u Moháče vyhrál bleskově

Dvě náboženství, dvě armády, dva odlišné způsoby boje. Vítězství v bitvě u...

Připravila trůny českého a uherského království o panovníka. Vpustila na ně Habsburky – a osmanskému sultánovi otevřela cestu k další expanzi do Uher. Bitva u Moháče, která se odehrála právě před 500...

28. srpna 2026

Funguje. Velká studie ocenila zdravotní efekty tradičního čínského cvičení

Premium
Cvičení prospívá zdraví. Hold mu složila další studie.

Je největší svého druhu, svůj verdikt tedy vynáší autoritativně. Aktuální čínská studie chválí tradiční cvičení a předkládá důkazy o tom, jak prospívá kloubům i vazům, svalům, kostem, nervové tkáni....

27. srpna 2026

VIDEO: Byl svědkem americké revoluce. Teď prastarý dub zachraňují

Dub virginský u Eutaw Springs Battlefield se pyšní označením strom - svědek.

Jeho korunová klenba dosahuje čtyřiceti metrů, kmen má v průměru skoro dva metry. Je starý asi tři sta let. Stejně monumentální je jeho historie. Létaly kolem něj střely za poslední bitvy americké...

26. srpna 2026

Ping pong a Trans. Reportér vyzkoušel práci dýdžeje, učil se od talentované Bey

Premium
Dýdžejka Bea

Za zvuku bicích jsem zmáčkl tlačítko s efektem jakéhosi šumění. Narůstalo tak, až jsem se lekl a zase ho pustil, načež začala zpívat zpěvačka. „To se vám povedlo,“ ocenila zkušená dýdžejka Bea. No,...

25. srpna 2026

KVÍZ: Osudové osmičky české historie. Otestujte, jak jste si je zapamatovali

I sovětská invaze připadla na osmičkové datum.

Letopočty končící osmičkou přinesly českým dějinám mnohé zásadní události, zlomy. Jak dobře je znáte? Začneme čtyřmi docela známými osmičkovými daty. Poté se vrátíme a budeme postupovat od...

vydáno 25. srpna 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.