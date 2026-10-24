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Swingers nejsou bezhlavý sex. Spíš zážitkový večer, líčí Naked on the Air

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Nejsou to orgie, je na nich prostor pro vzájemné oťukávání. Nutně ani nemusejí vést k výměně partnerů, leckdo si vystačí s pozorováním nebo ukazováním se. Jak vypadá sex na swingers party a co od nich čekat, rozebírali v pořadu Naked od the Air jeho moderátoři Vítek Zach a Nikita Jankovičová.

„Lunapark pro dospělé,“ shrnuje ony akce Nikita. Nikdo nezastírá, že obsahem, náplní swingers party je především sex. Jenže jejich balení, jejich průběh a nálada je od obecného očekávání odlišná. A nakonec mnohdy nabízejí i něco víc.

Především jsou však zcela jistě formou konsensuálního nemonogamního sexu. „Statistika hovoří o tom, že průměrný věk swingerů je třicet devět let. Takže to jsou lidi, který už vědí, co od života chtějí. Zároveň už jsou s partnerem třeba pět deset let. Říkají si, že doma už to trošku vrže.

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Lukáš v Naked Attraction
Druhá řada Naked Attraction
Lukáš z Berouna v Naked Attraction
Lukáš v Naked Attraction
6 fotografií

Teda spíš naopak to nevrže. Že chtějí nový impuls do života, nechat se inspirovat, okouknout jiné praktiky,“ líčí některé motivy pro návštěvu swingers party Vítek.

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Další doplňuje Nikita: nechat naopak kouknout na sebe nebo si splnit vlastní „kinky“, neobvyklé sexuální fantazie. „Podle mě je to perfektní, legitimní a bezpečný způsob, jak se své fantazii, kterou ti partner nechce plnit, oddat,“ míní.

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Výzvou samozřejmě je, jak si nápad na podstoupení zkušenosti swingers party ve dvojici vykomunikovat. „Koupila bych na swingers party lístky,“ navrhuje Nikita.

Naked on the Air

Předehra před nahou seznamkou. Nikita a Vítek z podcastu Love is on the Air odhalují zákulisí natáčení druhé sezóny Naked Attraction i intimní témata, která nahá seznamka otevírá – bez filtrů, bez studu.

Komunikace však bude třeba i na party samotné. „Ne že tam přijdu, vysvleču se a pustím se do bezhlavého koitu s pětadvaceti lidmi najednou,“ směje se Nikita, „S lidmi prostě musíš navázat nějaký vztah. Chvíli čekáš na drink, musíš se oťukat, chvilku pozoruješ. Já si to představuju tak, že to je zážitkový večer.“

Vše je bezvýhradně v hranicích souhlasu. Se vším respektem. „To je nejdůležitější: když za někým přijdeš a oslovíš ho na nějaký typ interakce, na rozhovor, na intimní akci, na koitus, na to, aby se díval nebo nebo aby byl pozorovaný – a on tě odmítne, není to korporátní feedback session. Když tě odmítne, prostě to spolkneš. Nebudeš se vyptávat, co ho k tomu vedlo, jaké měl motivace, jaké strachy,“ zdůrazňuje.

Užitečné je seznámit se s pravidly předem, například hned u vstupu se odevzdávají mobilní telefony nebo se přelepují. „Co se na swingers stane, to tam zůstává,“ připomíná Vítek.

A Nikita doplňuje, že swingers party nemusí mít podobu jednoho večera v klubu. Může to být i celovíkendový retreat v nějaké historické usedlosti, kde se obvykle vyžaduje elegantní dress code. Nebo naopak tematická akce, na níž převažuje nahota, obojky, postroje.

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Témata: sex

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