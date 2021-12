Jak na skvělý sex. Plánujte v diáři, dopřejte si předehru v práci

Nejprve je však třeba pozastavit se u samotné otázky, jakkoli zní banálně a čistě řečnicky. Co je to vlastně skvostný sex? Jaký sex je ten skvělý? Jak se projevuje, co přináší?

Sex není jen orgasmus

Odpověď hledaly ve své knize, nazvané právě Skvělý sex, v angličtině Magnificient sex, klinická psycholožka Dana Menardová z Windsorské univerzity a sexuální terapeutka Peggy Kleinplatzová z Ottawské univerzity. Pátraly po ní sedm let, vedly rozhovory s terapeuty i obyčejnými lidmi ze Severní Ameriky, Evropy, Středního východu. Do pečlivého výzkumu zahrnuly i muže a ženy v dlouhodobých svazcích, stoupence i stoupenkyně divokých i obvyklejších fantazií, nezapomněly na pány a dámy starší šedesáti let, kteří bývají často desexualizováni.

Během všech rozhovorů padala řada mýtů. Tím nejpřekvapivějším byl význam orgasmu, zažitý, stereotypní vzoreček, že spokojený sex rovná se orgasmus, svého renomé nedostál. Jakkoli je vyvrcholení tím prvním, co mnozí označí za určující kritérium dobrého sexu, zevrubné a otevřené rozhovory, které autorky při psaní knihy absolvovaly, orgasmus z takového piedestalu sesazují.

Naznačila to už studie obou autorek vydaná magazínem The Canadian Journal of Human Sexuality v roce 2009, podle níž z interview vyšel orgasmus spolu s chtíčem a touhou jako pouhé menšinové faktory. Za nezbytné prvky „optimálního sexuálního zážitku“ je totiž považovala jen minorita zpovídaných, nebo na ně nekladli takový důraz. Mnohem podstatnější byly pro spokojený sex jiné faktory postelových zážitků.

Vnímání přítomnosti

Orgasmická meditace mění mozek, zjistila studie Má vliv na činnost mozku, upravuje jeho funkční propojení. Ovlivňuje jeho oblasti související s koncentrací, se stavem plynutí mysli nazývaným „flow“. Průlomová studie prokázala sílu netradiční orgasmické meditace. Podle autora také podpořila hypotézu, že lidské spirituální praktiky vyrostly ze sexuálních.

Patřila mezi ně především vědomá pozornost upřená k přítomnému okamžiku. Jaksi ezotericky to zní jen zdánlivě. Výpovědi respondentů obou autorek takovou všímavost popisovaly velmi prakticky, zemitě, uvěřitelně. Skvělý sex dělá skvělým sexem prostě to, že se soustředíme pouze na jeho prožívání, nevyrušují nás ani myšlenky na pracovní úkoly, ani na rodičovské povinnosti nebo víkendový program s přáteli. „V pokoji by mohl vzplanout požár, a ani bych si toho nevšimla,“ cituje jednu ze zpovídaných žen studie, která vydání Skvělého sexu předcházela.

Dá se to přitom natrénovat, dodává v listu The Guardian sexuální koučka Ruby Rare. „V tom, abych se při sexuálních prožitcích cítila víc přítomná, abych cítila, že jsem jejich součástí, mi pomáhá cvičení během dne. Trénink vnímání přítomnosti mimo sex,“ líčí. A napovídá konkrétněji: „Znamená to všímat si například struktury podlahy, po níž jdu, cítit vzduch na své kůži, zaznamenat barvu nebe.“ Pokud se nám to povede při běžném životě, snáze se do onoho nastavení dostaneme při sexu.

Svoboda být při sexu sám sebou

Důležitým prvkem skvělého sexu je též autenticita, upřímnost. Skvostný sex popsal Kleinplatzové a Menardové jeden ze zpovídaných barvitě jako situaci, kdy je „schopen být sobecký, impulzivní, osvobozený od starostí, kdy se dokáže nehlídat, kdy neplánuje, kdy dává k dispozici své emoce, aniž by je kontroloval“. Mnozí takovou otevřenost líčili jako dar: když ji dovolíme sami sobě, vyzveme k ní i toho druhého.

A to je osvobozující. „Šokovalo mě, že jsem mohla všechny ty věci manželovi sdělit, vyjádřit je, jemu se líbily a dělal je se mnou,“ vypověděla při výzkumu jedna z žen o tom, k čemu vedlo, když muži řekla o svých fantaziích.

Někteří zpovídaní přitom zmínili, že aby se mohli projevit autenticky a upřímně, museli si nejprve připustit, že mnohé stereotypní sexuální normy nejsou dostačující. Teprve poté dokázali být „sexuálně opravdoví“.

Další odborníci souhlasí. „Potíž je, že popkulturní verze, jak by měl dobrý sex probíhat, je neuvěřitelně omezená. Říká nám, že je to něco, co zčistajasna vyprodukuje nadrženost. Existuje spousta poloh, snad nějaká předehra, v každém případě musí dojít na vaginální sex, pak orgasmus – a šmytec,“ konstatuje ironicky sexuální edukátorka Emily Nagoski.

Jenže definici sexu je třeba rozšířit, soudí. Sex podle ní může být cokoli, co nám jako sex přijde, erotická konverzace, společná koupel ve vaně. „Pokud je to se vzájemným souhlasem a bez nechtěné bolesti, můžete se kolem sebe klidně válet jako štěňata,“ ilustruje, jak pestrá může být paleta sexuálních praktik.

Předehra v práci: fantazírujte o sexu

Stejně jako je pro dobrý sex žádoucí nevázanost, nezávislost na obecném stereotypu, je dobré zapojit mozek. Vzít zpět do hry vzrušení skrze myšlenky, snění, fantazírování. „Říká se tomu psychogenní vzrušení, označujeme tím vzrušení, které je způsobené sexuálními myšlenkami, ne fyzickou stimulací,“ vysvětluje psychoterapeut Ian Kerner.

Podle jeho mínění je chybou, že takové vzrušení házíme do kouta a spokojujeme se „pouze“ s fyzickými stimuly. Na sex se totiž podle něj může začít připravovat, nastavovat, ladit skrze fantazie, které si představujeme přes den, pokud nám to dovolí okolnosti. Předehra na nás nemusí čekat až v ložnici, může jí být to, že si přes den v práci přehráváme fantazie, které bychom rádi převedli do reality v noci. Schopnost takového fantazírování jsme měli jako děti. „Jde o to ji znovu rozvinout,“ soudí Kerner.

Plánujte sex. V diáři

Další pobídka je naopak super zemitá. Snad až příliš přízemní. A vypadá jako protimluv: máme si v diáři zaškrtávat den a hodinu na to, abychom se v onen čas dopouštěli spontánností v posteli? Ano, máme. Dobrý sex není zadarmo a neodehraje se lusknutím prstů. Nespadne z nebes. Musí se trénovat.

V listu The Guardian to Kleinplatzová vysvětluje: „Sex vyžaduje intencionalitu, úmysl, záměr. Potřebuje přístup, který říká: ‚Chci, aby se být s tebou stalo prioritou mého života.‘ Abyste to dělali správně, bude to stát nějaké úsilí, nemusíte to cítit jako práci, ale zcela jistě si to vyžádá čas a energii.“

Její kolegyně Menardová v listu Windsor Star souhlasí a upřesňuje: „Je to něco, co si žádá podstoupit úsilí.“ A ne, nejde o to nastudovat si tipy a triky z časopiseckých článků na zaručeně efektivní techniky a stimulace, které si prostě přinesete do ložnice. „Podívejte, společnost nepředpokládá, že si přečtu jeden článek o běhání a půjdu ven a zdolám tříhodinový maraton. Jenže pokud jde o sex, taková očekávání máme. Myslím, že je dokonce osvobozující vědět, že sex se až tak neliší od jiných lidských úsilí. Vyžaduje čas a energii,“ zdůrazňuje i Menardová.

Dobrý sex znamená dobrý vztah

Mnozí muži a ženy autorkám knihy zdůrazňovali, že pro sexuální prožitek je důležité to, co se odehrává dlouho před samotným, „technickým“ sexem. Ony chvilky explicitního sexu, jakkoli ho pojmeme, se nedají vytrhnout ze vztahu jako takového. Dobrý sex tvoří i vzájemná důvěra, respekt, péče o druhého, obdiv, akceptace jeho osobnosti.

Pak může sex katapultovat do zcela jiné kategorie i to, co páni a dámy popisovaly jako propojení, synchronizace, elektrizující splynutí. Podle jednoho z komentářů přináší dobrý sex rozvolnění, prostoupení hranic mezi jeho aktéry, „takže doslova cítíte za toho druhého, rozlišení mezi tím, co cítí on a co cítíte vy, je najednou téměř nepodstatné“.