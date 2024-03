Radši naživo. Lidé jsou unavení z online seznamek, vrací se rychlé randění

„Naživo působím líp,“ soudí 30letý John Tierney, který se nedávno zapojil do speed datingu v irské hospodě v San Francisku. „Snažím se naladit na energii toho druhého,“ dodal pro list The Washington Post (WP).

V hospodě je s dalšími pěti muži a šesti ženami. Se svou atletickou postavou, odbarvenými vlasy a pestrobarevným svetrem vyzařuje sebedůvěru. Říká, že speed dating zkouší poprvé a že se mu ohromně líbí potkávat pro změnu nezadané ženy osobně, místo prohlížení fotek v aplikaci.

Tierney se o akci dozvěděl nejvíce analogovou cestou, jak to jen jde: zahlédl leták na nedalekém sloupu. Ten jej navedl na web služby s názvem Shuffle, kterou si on i další účastníci pochvalovali jako příjemnou změnu oproti „ubíjejícímu“ domlouvání schůzek skrze aplikace.

Aby se mohli večera zúčastnit, zaplatili 24,99 dolaru (skoro 600 Kč), a kdyby nedorazili, za trest by jim služba strhla dvojnásobnou částku. Akce nemá žádného uvaděče a místo toho se řídí webem Shuffle, který lidem hlásí začátek a konec každého rozhovoru. Na konci večera účastníci zadají pozitivní či odmítavý verdikt ke každému desetiminutovému rande a další den se dozví, zda někdo z preferovaných protějšků jejich zájem opětoval.

Seznamky se pojí s podvody

Se speed datingem se pojí specifické výzvy, jako je mluvení s cizími lidmi, ale pro ty, kdo touží po kontaktu naživo, riziko stojí za to. Na druhé straně je frustrace ze seznamovacích aplikací, na kterých je podle uživatelů těžší a těžší nacházet potenciální partnery.

Jejich dojem kazí množící se podvody, falešné profily vytvořené umělou inteligencí nebo obtěžování. Přibližně čtyři z deseti severoamerických uživatelů se na seznamovací aplikaci setkali s podvodem a asi každý pátý v takovém scénáři naletěl, odhaduje bezpečnostní společnost Kaspersky.

Hromadná žaloba proti skupině Match Group, která vlastní seznamovací aplikace Tinder, Hinge a League, zase tvrdí, že společnost se snaží maximalizovat zisky na úkor nezadaných lidí a úmyslně drží uživatele u obrazovek místo toho, aby jim pomáhala najít vztah. Společnost žalobu označila za absurdní a hájí se, že její služby jsou nastavené tak, aby lidé chodili na rande místo používání aplikací.

Radši živý kontakt

Vztahový kouč Anwar White, který působí v kanadském Montréalu, dříve tyto platformy svým svěřenkyním doporučoval. „Ale zrovna minulý měsíc jsem svým klientkám řekl: s aplikacemi na randění končíme. Budeme chodit ven. Odtrhneme se od internetu. Budeme se s muži bavit,“ pokračoval.

White řekl, že jeho klientky se chtějí více setkávat s lidmi tváří v tvář. V nejhorší fázi pandemie některé z nich vyměnily posedávání venku za prohlížení sociálních sítí a teď přemýšlí, jak se z toho vymanit. Mnohé chodí na speed dating a vrací se s novými kamarády, i když se milostný rozměr nedostaví.

Lidé ve velkých amerických městech, kteří mají o tuto aktivitu zájem, nejspíše mají na výběr z různých možností. Služba Shuffle funguje v devíti městech a pořádá každý měsíc několik setkání pro heterosexuální i queer zájemce v různých věkových kategoriích.

Na webech Meetup, Eventbrite a Reddit nabízí lokální kluby a jiné organizace jednorázové akce stejného typu. Dohazovači a vztahoví kouči pořádají vlastní večery pro své klienty, zatímco v New Yorku služby We Met IRL (“potkali jsme se v reálném životě“) a Ambyr Club nabízí „výběrový a exkluzivní“ speed dating.

Obyvatelé menších měst a venkovských oblastí tolik možností nemají. Zakladatel platformy Shuffle Austin Yeo nicméně uvedl, že by byl rád, kdyby produkt expandoval do menších amerických měst a posléze i do zahraničí.

Větší emoční investice a méně „spojení“

Pro lidi, jako je Tierney, znamená speed dating nové výzvy. Musíte mluvit s cizími lidmi, s několika v rychlém sledu. Pro stydlivé lidi to může být náročné, míní Lily Wombleová, která se rovněž živí jako vztahový poradce. Ona i White řekli, že jejich klientům dnes dělá chození do společnosti větší problémy než před pandemií.

Účastníci také budou mít mnohem méně úspěšných „spojení“, než kdyby dvě hodiny prohlíželi profily na Hinge. Speed dating kromě toho vyžaduje větší emoční investici a odmítnutí v tomto případě může být bolestivější.

Když zaplatí svůj účet a opustí sanfranciskou hospodu, musí se Tierney rozhodnout, kterým ze svých minirande dát pozitivní hodnocení. Když přijde stejná reakce z druhé strany, aplikace oběma uživatelům ukáže telefonní číslo toho druhého.

Rozhodování není jednoduché. Večera se účastnily i tři kamarádky a Tierneyho bavily konverzace se všemi třemi, spojit se chce ale jen se dvěma z nich. Říká si, jestli to není neslušné. Má označit všechny tři, kdyby si náhodou ukázaly své výsledky? Nakonec vybere možnost „ano“ u všech tří.

Následujícího dne dostává výsledky. Jeho preferované partnerky náklonnost neopětovaly. Tierney říká, že ho to štve, ale nehodlá se tím trápit. Místo toho už zvažuje, že vyrazí na podobný večírek pořádaný v místním skladišti.

„Opravdu jsem se bavil. Tak či tak je to vtipná historka,“ řekl.