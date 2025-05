Část 1/3

Dvojí metr. Společnost stále soudí sexualitu mužů a žen nerovně.

Než čísla, k nimž práce psychologů Marcela Webera a Malteho Frieseho ze Sárské univerzity dospěla, představíme, předešleme, že její cíl šel dál. Studie, která vyšla v magazínu Social Psychological and Personality Science, zkoumala existenci dvojího metru, jímž poměřujeme mužskou a ženskou sexualitu.

Dvojí standard společenské stereotypy reprodukují v mnoha ohledech. Zatímco u mužů se například sebeprosazování a přímý, dominantní způsob komunikace respektuje, mnohdy oceňuje, u žen ho společnost odsuzuje, trestá. Od mužů se očekává sexuálně aktivní role, u žen pasivní, reaktivní, líčí například studie s výmluvným názvem He is a Stud, She is a Slut (On je hřebec, ona coura). I proto se podle studie z roku 2011 setkává s odsudkem za sexuálně promiskuitní chování padesát procent dívek, ale jen dvacet procent chlapců.

Práce Saské univerzity se rozhodla onen dvojí metr prozkoumat hned v několika ohledech. K ruce si vzala 340 lidí, vystavěla před ně obraz pětadvacetileté ženy a stejně starého muže. Přiřazovala jim různou míru sexuální aktivity. Týkala se počtu sexuálních partnerů, partnerek, těch z dlouhodobých vztahů i z příležitostných. Rovněž frekvence sexuálních aktů, masturbačních návyků a sexuálních fantazií.

Účastníci a účastnice výzkumu měli popisovat, co by o tom kterém případě podle jejich mínění soudila společnost.

Výsledky existenci dvojího metru potvrdily. Vyjevily však, že věci jsou složitější.