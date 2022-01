Sexem nejvíc žije Amerika. Česko je osmnácté, říká světový žebříček

Předmět výzkumu, který podstoupil tým prodejce kosmetických prostředků Lookfantastic, přitom není možné vymezit ani snadno, ani příliš úzce. „Nejste-li si jistí, co sexuální wellness znamená, nejste sami,“ přiznává například portál Gr8ness.

Pomoci může definice sexuálního zdraví Světové zdravotnické organizace. Naznačuje, že sexuální spokojenost je stavem pocitu fyzického, emočního, mentálního a sociálního zdraví ve vztahu k sexualitě. Neznamená pouhou nepřítomnost nemoci, absenci dysfunkcí. Zahrnuje nejen přístup k příjemným a bezpečným sexuálním zážitkům podle vlastních preferencí, ale též právo na obecné zdraví, na rovnost, respekt.

Česko osmnácté

Výzkumný tým se pokusil změřit, jaký vztah mají k sexuálnímu zdraví světová města a země skrze analýzu vyhledávání v Google. Sledoval, nakolik se lidé tam či jinde zajímají o masturbaci pro sebeuspokojení, o testy na sexuálně přenosné choroby pro vlastní ochranu, o klipy na portálu Pornhub a show pro vzrušení na OnlyFans, kolik nakoupili erotických pomůcek. A rovněž prostě i to, jak do vyhledavače zadávali samotný termín „sexuální wellness“. Jak se jeho trendu drželi.

Když všechna hlediska výzkumníci propojili, žebříčku kralovaly Spojené státy, vděčí za to především zájmu o heslo „sexuální wellness“ a enormní přítomnosti na OnlyFans. Druhá byla Austrálie, třetí Spojené království následované Německem, Kanadou, Itálií, Francií, Španělskem, Nizozemskem a Ruskem. Výzkum prozrazuje, že západoevropská města tlačilo kupředu vyhledávání termínu „masturbace“, Londýn poté též masivní vyhledávání na Pornhubu.

Orgasmická meditace mění mozek, zjistila studie Má vliv na činnost mozku, upravuje jeho funkční propojení. Ovlivňuje jeho oblasti související s koncentrací, se stavem plynutí mysli nazývaným „flow“. Průlomová studie prokázala sílu netradiční orgasmické meditace. Podle autora také podpořila hypotézu, že lidské spirituální praktiky vyrostly ze sexuálních.

Česko se vešlo do první dvacítky, skončilo osmnácté, před ním ovšem uspělo například Irsko na jedenáctém místě, Polsko na třináctém, Rumunsko na patnáctém.

Do žebříčku měst, kde je patnáct metropolí, se Česko nedostalo. Vévodí mu Londýn, za ním skončilo Melbourne. Poté dominuje Amerika a její New York City, Los Angeles, Houston, Chicago. Dále jsou města z Austrálie a Spojeného království. Metropole jiných zemí se do patnáctky nedostaly.

Rumunsko přichází na chuť erotickým hračkám

Kromě celkového žebříčku podle zemí a měst výzkum prozrazuje i to, jak dopadla měření skrze jednotlivá kritéria. Jde-li o vyhledávání na Pornhubu, vítězí zájem obyvatel Londýna a Paříže, v patách jim jsou muži a ženy New Yorku, Los Angeles, Milánu, Sydney, Říma, Houstonu, Melbourne a Madridu.

Pandemická doba přála prodeji sexuálních pomůcek, všechny průzkumy potvrzují, že lidé podmínky poznamenané izolacemi, karanténami a omezeními sociálních kontaktů využívali k sólovým výletům do říše vlastních sexuálních prožitků. Následkem pandemie byl nově objevený zájem o masturbaci, sebeuspokojení, sexuální hračky a trend sexuálního wellness, píše zpráva o výzkumu.

Zemí, do níž se zvýšený zájem o erotické pomůcky otiskl nejvíc, bylo přitom Rumunsko, mezi lety 2019 a 2021 tam prodeje pomůcek skrze Lookfantastic stouply o 21 tisíc procent, následují Spojené státy s 19 500 procent, Irsko, Spojené království a Kanada pak už zaznamenaly nárůst pod 10 tisíc procent.

Největší zájem byl o vibrátory, na druhém místě skončily svíčky pro intimní atmosféru, poté se umístily kondomy bez latexu, lubrikátory, masážní oleje, afrodiziakální vůně, masážní přístroje.