Déle při chuti. Sexuální vrchol mužů přichází později, soudí studie

Autor:
Po třicítce mužům začíná ubývat testosteron. Jejich sexuální touha je tedy na nejvyšším bodě v předchozích deseti letech, zní obecný náhled vědy na mužskou sexualitu. Aktuální rozsáhlá studie ho nabourává. Vrchol sexuální touhy nastává podle ní později a hormony jsou jen jedním z faktorů.
Část 1/3

Sexuální touha je jedním z pilířů života, věda však o ní ví málo.

Hned v úvodu skládají autoři studie sexuální touze hold. Je zásadní složkou lidských životů, je motorem partnerských vztahů. Podepisuje se na spokojenosti, naplněnosti. „Touha není okrajová kuriozita. Je ústředním prvkem našich sexuálních zkušeností, tvoří sexuální vztahy, zhodnocuje naše intimní životy. A ve zcela praktickém smyslu je velmi důležitá pro zdraví našich vztahů, a samozřejmě pro naše zdraví jako celek,“ zdůrazňuje spoluautor studie Toivo Aavik z University v Tartu.

Jenže práce vydaná magazínem Scientific Reports hned dodává, že o ní víme stále málo. Nedovedeme dokonce přesně odpovědět na základní otázku, jak se sexuální touha během našich životů vyvíjí. Jaké faktory ji ovlivňují. Nedokážeme odpovědět na prvotní popisné otázky, shrnuje autorský tým studie: jak se do síly sexuální touhy propisují vztahové, kulturní, psychologické, demografické faktory.

Estonská práce se rozhodla udělat krok k nápravě, s pomocí rozsáhlého výzkumu. Zahrnuje přes 67 tisíc lidí ve věku od dvaceti do čtyřiaosmdesáti let – sedmdesát procent byli muži, zbytek ženy. Výsledky přinesly překvapující odhalení, které se týká především mužské sexuální touhy.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Větší penis dá křídla. Bizarní olympijská skokanská aféra má vědecké pozadí

„Je to, jako by byli kluzákem, čím větší plocha křídla, tím delší cesta,“...

Je to groteskní kauza. Motá se kolem skoků na lyžích, v hlavní roli jsou penisy, rozkroky závodníků. Zvětšování jejich genitálií s pomocí injekcí kyseliny hyaluronové má skokanům zajistit delší let...

Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny...

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen

Orgasmus nemá pevně předepsaný scénář. A některé jeho projevy mohou zaskočit.

Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....

Jako německý Švejk. Zoufalý pan Voigt napálil uniformou radnici i militarismus

Pan Voigt poznal, že šaty dělají člověka. Zvlášť, když jsou vojenské – a je to...

Byl zoufalý, ale měl nápad. Když propuštěného trestance společnost šikanovala upřením šancí na obživu, pořídil si pan Voigt vojenskou kapitánskou uniformu. Užíval si pocit uznání. Zverboval si...

Déle při chuti. Sexuální vrchol mužů přichází později, soudí studie

Sexuální touha je jedním z pilířů života, věda však o ní ví málo.

Po třicítce mužům začíná ubývat testosteron. Jejich sexuální touha je tedy na nejvyšším bodě v předchozích deseti letech, zní obecný náhled vědy na mužskou sexualitu. Aktuální rozsáhlá studie ho...

23. února 2026

Z lidí jsem dělal hamburgery, vypovídal dvěstěkilový gladiátor ze slumu

Premium
Vrah Joe Metheny (ve výřezu) zemřel ve věznici Western Correctional...

Z namletého masa svých obětí měl vyrábět hamburgery, které prodával nic netušícím lidem ze stánku u silnice. Jenže jediné nasekané maso měl Joe Metheny ve své hlavě. Jeho mozek, myšlení i osobnost...

22. února 2026

„Štvalo mě, jak tam dřepí.“ Chladnokrevnost vraha zaskočila i zkušené kriminalisty

Premium
ilustrační snímek

Seděl na břehu řeky, opíral se o kmen stromu a prozpěvoval si. Chodil sem často. Buď na ryby, anebo když trochu přebral a pohádal se se ženou. Byly dvě hodiny ráno. Rudolf Š. netušil, že na místě...

21. února 2026

Jako Al Capone. Paříž v roce 1944 děsily gangy amerických dezertérů

Premium
Paříž vítá americké vojáky. Ve výřezu Alfred Whitehead.

Loupili a zásobovali nenasytný černý trh ukradeným armádním benzinem, jídlem, cigaretami i pastou na zuby. Krádeže prováděli se zbraněmi jako vojenské akce. Jen na cigaretách vydělali 28 milionů...

21. února 2026

Kraken z mořského nitra. Soutěž fotek přírody nabízí monstra i krasavce

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují...

Je záhadná, křehká i mocná. A mnozí protagonisté divoké přírody povzbuzují fantazii, dráždí. Vzácná chobotnice Ancistrocheirus lesueurii k nim patří. I jeho snímek se proto dostal do soutěže Close-Up...

21. února 2026

Na sítích doučuje děti. Učitel by měl být empatický parťák, míní influencer Řežábek

Premium
Robin Řežábek

Studenty učí nejen matematiku a češtinu, ale taky to, jak se vlastně učit. A to i přesto, že se kdysi zapřisáhl, že nikdy učit nebude. Dnes má influencer Robin Řežábek tisíce sledujících a tak trochu...

20. února 2026

Jako německý Švejk. Zoufalý pan Voigt napálil uniformou radnici i militarismus

Pan Voigt poznal, že šaty dělají člověka. Zvlášť, když jsou vojenské – a je to...

Byl zoufalý, ale měl nápad. Když propuštěného trestance společnost šikanovala upřením šancí na obživu, pořídil si pan Voigt vojenskou kapitánskou uniformu. Užíval si pocit uznání. Zverboval si...

19. února 2026

Větší penis dá křídla. Bizarní olympijská skokanská aféra má vědecké pozadí

„Je to, jako by byli kluzákem, čím větší plocha křídla, tím delší cesta,“...

Je to groteskní kauza. Motá se kolem skoků na lyžích, v hlavní roli jsou penisy, rozkroky závodníků. Zvětšování jejich genitálií s pomocí injekcí kyseliny hyaluronové má skokanům zajistit delší let...

18. února 2026

Hadí královna i pavouk jako vetřelec z kosmu. Soutěž ukazuje tváře přírody

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny...

Je důstojná, působivá, mocná, tajemná, ale i veselá, rozpustilá. Všechny odstíny přírody představuje mezinárodní soutěž Close-Up Photographer of the Year.

17. února 2026

Orgasmus dá i halucinace. Studie zkoumala neobvyklá vyvrcholení žen

Orgasmus nemá pevně předepsaný scénář. A některé jeho projevy mohou zaskočit.

Ony reakce nepatří k obvyklým projevům ženských orgasmů. Nebývají očekávané, překvapí. Věda jim říká periorgasmické reakce a vůbec poprvé je zkoumala aktuální studie. Vyjmenovává, co mezi ně patří....

16. února 2026

Příběh plný zla. Vraždil od teenagerských let, ve vězení i při eskortě k soudu

Premium
Brazilský sériový vrah Pedro Rodriguez Filho známý také jako Pedrinho Matador...

Je to příběh plný zla, pokřiveně chápané spravedlnosti, mediálního spektáklu, latinskoamerické fascinace hrdinstvím i antihrdinstvím. Plný gangů. A ano, především plný vraždění. Pedro vraždil od...

15. února 2026

Work-Life balance v praxi: Proč manuální profese v roce 2026 porážejí kancelářské?

Ve spolupráci
Společnost Marius Pedersen

Zatímco generace našich rodičů snila o teplém místečku v kanceláři, dnešní třicátníci a čtyřicátníci stále častěji řeší opačné dilema. Přehlcení e-maily, nekonečné schůzky a pocit, že výsledky jejich...

14. února 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.