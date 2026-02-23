Hned v úvodu skládají autoři studie sexuální touze hold. Je zásadní složkou lidských životů, je motorem partnerských vztahů. Podepisuje se na spokojenosti, naplněnosti. „Touha není okrajová kuriozita. Je ústředním prvkem našich sexuálních zkušeností, tvoří sexuální vztahy, zhodnocuje naše intimní životy. A ve zcela praktickém smyslu je velmi důležitá pro zdraví našich vztahů, a samozřejmě pro naše zdraví jako celek,“ zdůrazňuje spoluautor studie Toivo Aavik z University v Tartu.
Jenže práce vydaná magazínem Scientific Reports hned dodává, že o ní víme stále málo. Nedovedeme dokonce přesně odpovědět na základní otázku, jak se sexuální touha během našich životů vyvíjí. Jaké faktory ji ovlivňují. Nedokážeme odpovědět na prvotní popisné otázky, shrnuje autorský tým studie: jak se do síly sexuální touhy propisují vztahové, kulturní, psychologické, demografické faktory.
Estonská práce se rozhodla udělat krok k nápravě, s pomocí rozsáhlého výzkumu. Zahrnuje přes 67 tisíc lidí ve věku od dvaceti do čtyřiaosmdesáti let – sedmdesát procent byli muži, zbytek ženy. Výsledky přinesly překvapující odhalení, které se týká především mužské sexuální touhy.