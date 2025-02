Sexuální vzrušení silné jako trans. Gooning si pohrává s orgasmem

Část 1/4

Masturbace povýšená na maraton. Ctitelé gooningy by však řekli spíš že na meditaci.

Uvést na scénu se dá různě, a všechny cesty budou znít zvláštně, zašifrovaně, tajemně, dokonce uhozeně. Jedna definice říká, že gooning je „hardcore, extrémní verze edgingu“. Ano, vítejte ve světě mysteriózních termínů.

Jiné vysvětlení, docela příhodné, jakkoli exotické, odkazuje na komiksy E. C. Segara s Pepkem námořníkem, konkrétně na postavy obyvatel ostrova „Goon“, prostoduché bytosti, které nezvládnou víc než jednu věc zároveň. Ostatně, slovo „goon“ znamená v angličtině hlupák, ťulpas, trouba, blb, nic lichotivého, a rovněž nic, co by evokovalo sexuální rozkoš.

Do mnohem oduševnělejších krajin nás však zavádí jiná definice. Gooning je podle ní modernizovaná verze tantrického sexu a masturbace. „Je to téměř hypnotický, semi-meditativní duševní stav,“ popisuje jeden z administrátorů internetových fór goonerské komunity Christfister pro magazín Mel. Portál Grindr to pak podává mnohem sarkastičtěji, gooning je podle něj klíčem, který vás propojí s vaším třetím okem – skrze vaši druhou hlavu, kterou má být penis: je to osvícení skrze pyj!

Nechtěně legračně poté zní i líčení performera JV Marxe pro portál Them. Gooning podle něj znamená shodit lidský zevnějšek a odhalit vnitřní masturbační zvíře. Vida.

Jakkoli nepříčetně znějí definice a vysvětlení oné sexuální praktiky, čísla jí dávají legitimitu. Za posledních pět let se počet vyhledávání termínu „gooning“ na Google zvýšilo o 800 procent.

Rovněž platí, že navzdory pestrým definicím je popis oné sexuální praktiky velmi prostý. Zemitý, nijak duchovní. Tady je.