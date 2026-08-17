Cíle studie publikované v magazínu Psychological Reports měly očividný důvod. Moc, kontrola, podřízení, nadvláda jsou častými tématy intenzivních sexuálních myšlenek. Tradiční náhled přitom říká, že v aktivní, dominantní roli se v sexuálním kontextu, vlastně nejen v něm, vidí muži. Ženám se přisuzuje obecně submisivní, odevzdaná pozice. Odpovídá to však realitě?
To se pokoušela studie týmu z LabSex UGR odhalit. K ruce měla sedm set mužů a sedm set žen, byli heterosexuální, od osmnácti do devětasedmdesáti let. Zajímalo ji, jak se představy dominance a submisivity promítají u žen a mužů jak do pocitu vzrušení, tak do vzrušení na genitální úrovni, tedy jako erekce anebo vaginální lubrikace.
Výsledky poopravily tradiční vzorce a očekávání. Podle autorského týmu naznačují, že soukromé myšlenky nabízejí bezpečné prostředí pro zkoumání témat, postojů, které společenský stereotyp tabuizuje, nebo dokonce trestá. A to jak ženám, tak mužům.