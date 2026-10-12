Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček

Autor:
Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje touha po sexu ve třech a jeho hledání, zjistila aktuální studie.
Část 1/7

Může přinést zpestření, sex ve třech však ukrývá i výzvy, dokonce nástrahy.

Zajímala ji celá sada otázek. Co od přizvání někoho třetího do postele pár očekává, oč stojí, co hledá? Po kom se poohlíží, jak se hledání na jeho vztahu projevuje? Jaká pozitiva přináší a co kazí? Studie vydaná v magazínu Psychology&Sexuality prověřila sex ve třech z mnoha ohledů.

Ve svém úvodu přitom poznamenává, že výzkum trojčlenných sexuálních vztahů založených na konsensuální monogamii je omezený. A přiznává, že mívají negativní reputaci, protože hrozí nedostatkem respektu k ženě anebo muži, kteří jsou k páru přizváni. Třetí článek sexuálního vzorečku může být nahlížený jako objekt, jako pouhý doplněk, jehož úkolem je plnit touhy dvojice.

Práce melbournské univerzity La Trobe prověřila i tento aspekt sexuálních trojic.



Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Témata: sex, vztah, Výzkum

Nejčtenější

Nejen Základní instinkt: 25 erotických thrillerů, které stojí za zhlédnutí

Základní instinkt. Klasika, ovšemže. Ale bylo by chybou kvůli ní přehlédnout...

Touha je past. Tělo je zbraň. Plány krachují. Nikdo není tím, kým se zdá. Vejděte do světa erotických thrillerů. Projdeme ho od osmdesátých let dvacátého století, zastavíme se u dvacítky filmů a na...

Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor...

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...

Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však...

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...

Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla

Jedna z nich. I tato žena patřila do melungeonské komunity, i ona trpěla...

Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...

Nejstarší Homo sapiens dostal tvář. Je jiná, přesto se podobá té naší

K výsledné podobě musel Moraesův tým udělat několik pečlivých kroků.

Stál na samém začátku historické poutě našeho druhu. Nyní dostal tvář. Trochu zneklidňuje, protože je v něčem velmi odlišná od naší – a v něčem velmi podobná. Pradávný muž z marockého archeologického...

Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček

Může přinést zpestření, sex ve třech však ukrývá i výzvy, dokonce nástrahy.

Je to krok do neznáma. Lákavý, ale též riskantní. Uškodí páru, zdeptá ho konflikty, žárlivostí, nebo ho posílí, dodá mu jiskru, vzrušení? A co může znamenat pro toho třetího? Jaké síly rozehraje...

12. října 2026

Hlavně nedělat ve výcviku úlevy, korektnost může stát životy, říká policejní instruktor

Premium
Pavel Černý

„Hlavně se nesmějí dělat úlevy,“ říká o policejním výcviku pplk. ve výslužbě Pavel Černý, který je autorem zásadních výukových střeleckých manuálů a odborných učebnic sebeobranné a taktické střelby....

12. října 2026

Z šatlavy si Mikuláš Dačický udělal krčmu. Když nechtěl platit, utekl bojovat s Turky

Premium
Mikuláš Daczický z Heslowa a jeho rodný dům v Kutné Hoře

Pro současníky byl spíše povalečem, rváčem a pijanem. V hodinách českého jazyka se však Mikuláš Dačický z Heslova promění v renesančního básníka, kronikáře a satirického kritika dobových zlořádů....

11. října 2026

Vyběhnout 41 schodů a nerozlít u toho 10 piv. Pivní běh má nového krále

Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z...

Není to obyčejná soutěž podbarvená pivní pěnou. Je to ukázka kumštu výčepních z celé Evropy. Závod, nazývaný Pinkasova noční můra, spočívá v běhu s deseti vlastnoručně načepovanými velkými pivy ze...

11. října 2026

Největší podvodník na světě. Vytvořil o sobě mýtus a prodal ho Hollywoodu

Premium
Frank Abagnale byl falešným pilotem, doktorem bez diplomu i právníkem bez...

Slavný film režiséra Stevena Spielberga Chyť mě, když to dokážeš (2002) s Leonardem DiCapriem v hlavní roli byl natočen podle životopisné knihy Franka Abagnalea, který se vydával za pilota a...

10. října 2026

Nejstarší Homo sapiens dostal tvář. Je jiná, přesto se podobá té naší

K výsledné podobě musel Moraesův tým udělat několik pečlivých kroků.

Stál na samém začátku historické poutě našeho druhu. Nyní dostal tvář. Trochu zneklidňuje, protože je v něčem velmi odlišná od naší – a v něčem velmi podobná. Pradávný muž z marockého archeologického...

10. října 2026

Mezi šesti nobelisty z Česka je i první žena s cenou míru. Kdo čekal nejdéle?

Baronka Bertha von Suttnerová (1843–1914).

Nobelova cena míru jí patřila až při pátém udělování. Bertha von Suttnerová přitom sama navrhla dva muže, kteří ocenění získali dříve než ona. Jejím rodištěm byla Praha a archiv eviduje celkem 101...

9. října 2026  4:30

Oscary sledujeme v televizi, Nobelovy ceny ne. Je chyba v nich, nebo v nás?

Americký prezident Donald Trump by Nobelovu cenu za mír rád získal, sám ale své šance vidí skepticky.

Týden Nobelových cen se blíží do finále. Zbývají už jen ceny za mír a za ekonomii. Zatímco Oscary, Thálie nebo Slavíci mají červený koberec, přímý přenos a davy fanoušků, o nových nobelistech se...

9. října 2026

Kvůli Palestině jí vyhrožovali smrtí. Modelka Bella Hadid slaví 30 let

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však...

Rozhodně měla základy, o které se opřít, bohatou rodinu. Strázním však neunikla, dodnes se musí vyrovnávat s vážnou nemocí. A leckterým potížím se mohla vyhnout, ale její svědomí jí to nedovolilo,...

8. října 2026

Melungeonové: tajemní lidé, které Amerika nechtěla

Jedna z nich. I tato žena patřila do melungeonské komunity, i ona trpěla...

Někteří měli za to, že mají kořeny v dávných, zmizelých společenstvích, tajemných komunitách. Další svou identitu a barvu pleti vysvětlovali tím, že jsou potomky portugalských námořníků. Pravda byla...

7. října 2026

Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu
Porodnice roku 2026: Přidejte recenzi a hrajte o tisícové ceny. Hlasovat můžete až do listopadu

Chystáte se v příštích týdnech či měsících rodit, nebo už máte zkušenost z posledních let? Zapojte se do dalšího ročníku oblíbené Porodnice roku a...

Víru máme v genech. Proč bylo pro člověka evolučně výhodné vynalézt náboženství

Premium
Víra v genech

Hlavním cílem přirozeného výběru v evoluci člověka bylo přežít. A kvůli přežití si také Homo cooperativus – člověk spolupracující – zřejmě vynalezl náboženství a morálku. Bylo to pro jeho geny prostě...

6. října 2026

Turisté ho obdivují. Ale město duchů Kayaköy ukazuje, že bolí i mír

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor...

Kayaköy patří k nejpodivnějším místům dnešního Turecka. Sídlo na úbočích hor nedaleko populárního letoviska Fethiye působí dojmem nepravděpodobného zjevení. Jsou tu stovky kamenných domů, kostely,...

6. října 2026

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.