Touha po sexu ve třech pár sblíží. Má to však háček

Zajímala ji celá sada otázek. Co od přizvání někoho třetího do postele pár očekává, oč stojí, co hledá? Po kom se poohlíží, jak se hledání na jeho vztahu projevuje? Jaká pozitiva přináší a co kazí? Studie vydaná v magazínu Psychology&Sexuality prověřila sex ve třech z mnoha ohledů.
Ve svém úvodu přitom poznamenává, že výzkum trojčlenných sexuálních vztahů založených na konsensuální monogamii je omezený. A přiznává, že mívají negativní reputaci, protože hrozí nedostatkem respektu k ženě anebo muži, kteří jsou k páru přizváni. Třetí článek sexuálního vzorečku může být nahlížený jako objekt, jako pouhý doplněk, jehož úkolem je plnit touhy dvojice.
Práce melbournské univerzity La Trobe prověřila i tento aspekt sexuálních trojic.