Ve svém úvodu shrnuje, že nesoulad mezi mužskou a ženskou sexuální touhou bývá předmětem nejen košilatých titulků a společenských debat, ale od sedmdesátých let dvacátého století též vědeckých prací. Za posledních pětadvacet let jich autorský tým studie napočítal přes pět set.
Výzkumy existenci onoho rozdílu potvrzují. Je střední až velký: menší zájem o sex než muži mají až tři ženy ze čtyř.
Proč to tak je? Dosavadní studie zmiňovaly biologické rozdíly, příčinu hledaly ve vrozených nastaveních mužů a žen. Jiné pak měly za to, že ty předchozí nezvládají zohlednit ty ženy, které jsou velmi sexuální a jejichž libido by celkové skóre vychýlilo směrem nahoru. Další namítaly, že výzkumy zapomínaly na ženy, které mají sex se ženami.
Jiná vysvětlení poukazují na odlišný rozdíl mezi muži a ženami. Na potěšení ze sexu, jehož se dostává mužům víc a častěji než ženám. To je doloženo, a „orgastická propast“ (orgasm gap) je již dlouho i tématem článků. A souvislost se zájmem o sex je zjevná. Protože milostné hrátky odměňují víc muže než ženy, touží muži po sexu víc.
Kanadská studie, kterou vydal magazín Personality and Social Psychology Review, vysvětlení upřesňuje. Analyzovala pro to víc než tři stovky předchozích prací.