Obchod s názvem Rozkoššš, to zní jako pozvání i slib. S jeho majitelkou, sexkoučkou Zuzanou Křížovou, si povídáme o tom, že to není jen místo plné designových erotických pomůcek – je to prostor, kde se bourají předsudky, otevírá se diskuse o sexualitě a podporuje se ženské sebevědomí.