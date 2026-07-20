„Dlouho mám submisivní fantazie, a vlastně mně už o nich nestačí ani chatovat, ani se dívat na porno. Už vůbec pro mě není představitelné, že bych šel do profesionálního studia nebo se scházel s někým z erotické seznamky. Netuším ale, jak téma „zavést“ doma. Máme skvělý vztah a dlouhodobý, jsme spolu dvacet let, ale sex spíš fádní, taky dlouhodobě. A nedokážu si představit, že by na mě submise-dominance doma nepůsobila toporně, ne-uvěřitelně, možná by dopadla i legračně, nevím, zda by se ty role „napasovaly“ realisticky, zda bych partnerku dovedl brát jako dominantní. Ale pořád mě to láká.“
Děkuji za vaši otevřenost. To, co popisujete, je častým tématem, se kterým se v praxi setkávám – na jedné straně je touha prožít své fantazie a na druhé straně obavy z toho, jak to komunikovat s protějškem, a také z toho, aby skutečnost byla opravdu taková, jak si přejeme. O to těžší to samozřejmě může být, pokud jsme v dlouhodobém vztahu, ve kterém můžeme mít pocit, že už toho druhého dobře známe a nedovedeme si ho příliš představit v jiné roli.
Mgr. Bc. Zdeňka Pospíšilová (alias psychozdenka)
Zdeňka Pospíšilová je psycholožka, která se ve své praxi věnuje zejména tématům intimity, sexuality, partnerských vztahů a osobního růstu. Její srdeční záležitostí je téma menšinových sexuálních preferencí, jako je např. sadomasochismus či fetišismus, a zájmů, spadajících do oblasti KINKu a BDSM.
Od jiných psychologů se liší tím, že otevřeně hovoří o vlastní zkušenosti – sama se věnuje BDSM KINKy praktikám a přes 18 let se pohybuje v české BDSM subkultuře. Často se na ni proto obracejí lidé, pro které je důležité, aby odborník těmto tématům rozuměl a neodsuzoval je.
web: varias.cz
Instagram: @psychozdenka
V prvé řadě bych vás chtěla podpořit v tom, abyste si dovolil toto téma se svou partnerkou otevřít a sdílet s ní, co vás láká, i to, z čeho máte obavy. Jak? To záleží na tom, jak jste spolu zvyklí hovořit o intimitě jako takové. Pro někoho je to zcela přirozené téma, u někoho jiného se to neobejde bez dávky nervozity. Z mé zkušenosti vyplývá, že pomáhá nejen sdílení toho, co bychom si my sami přáli s protějškem zažít, ale zároveň zkoumání toho, co se líbí druhému a zda v tom můžeme najít společné body, z nichž můžeme vycházet.
Obecně bych doporučila na toto téma zavádět řeč průběžně, protože to, co nás láká, o čem sníme, co si přejeme, se může v průběhu času měnit a je užitečnější vycházet více z toho, co nám partner/partnerka řekne, než z domněnek.
A jak vnést submisivní fantazie do vašeho intimního života? Záleží, co konkrétně vás přitahuje, protože i submisivita jako taková může mít mnoho podob. Začala bych drobnostmi a kratšími „scénkami“.
Počítala bych s tím, že zpočátku nemusí být přítomné jen příjemné napětí, ale i rozpaky z něčeho, co je pro vás oba nové. A je to v pořádku.
Pokud vás napadají konkrétní věci, které byste chtěl zkusit, sdílejte to. Pokud vás zaujme nějaký film nebo kniha, ve které se objevuje to, co byste rád prožil, podělte se o to. Pokud je téma dominance a submisivity pro vaši partnerku nové, můžete jí pomoci udělat první kroky. Doporučila bych také workshopy zaměřené na nejrůznější praktiky, které se pořádají ve speciálních klubech.
Intimita může být úžasný zdroj a i po letech lze ve vztahu stále co objevovat. Někdy stačí změnit způsob, jakým spolu partneři o sexualitě mluví, a otevřou se možnosti, které dosud nebyly vidět. Přeji, aby se to podařilo i vám.
Zdeňka Pospíšilová
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