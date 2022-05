Nejvíc sexy městem světa je Londýn. Praha se do dvacítky nedostala

Faktory, které se autoři studie rozhodli vzít v potaz, svědčí o tom, že jejich byznysem a posedlostí je pití, hned dvě kategorie se totiž týkaly gastronomie. Pikantní ráz metropolí podle nich určoval počet barů se šampaňským a ústřicemi.

Zbylých šest kritérií pak již oscilovalo výhradně kolem sexu. Analytiky zajímala četnost striptýzových klubů, sexuálních akcí a večírků, jako jsou swingers party nebo erotické wellness události, také počet hodinových hotelů a obyvatel a obyvatelek nabízejících show na platformě Onlyfans. K tomu přidali počet pornohereček a pornoherců, jejichž pseudonym vzdává hold sexy auře dotyčného města, a počet lidí s netradičním sexuálním životem.

Za každou kategorii mohlo město dostat maximum deseti bodů, při osmi kategoriích tedy celkem osmdesát.

Londýn jasně vpředu

Město nad Temží se ukázalo být jasným předvojem. Po zohlednění mnoha datových zdrojů, od Google Trends přes erotické online seznamky a servery nabízející sexuální párty až po demografické statistiky, dosáhlo na úctyhodný výsledek 72,2 bodu.

Americké Las Vegas sice britskou metropoli předčilo v ukazatelích počtu striptýzových klubů a pornohereček a pornoherců se jménem města v uměleckém jméně, celkově však získalo 67,6 bodu, skončilo tedy druhé. New York byl třetí s 66,5 bodu, obě předchozí města překonal v počtu lidí s netradičními sexuálními sklony, držel se i v jiných ukazatelích, značně mu však ublížila nula, kterou inkasoval právě ve své frekvenci mezi pseudonymy v pornobranži.

Sexem nejvíc žije Amerika. Česko je osmnácté, říká světový žebříček Snažil se zjistit, která místa na světě žijí nejvíc trendem péče o sexuální spokojenost. Žebříček proto zkoumal, kde se muži a ženy nejvíc zajímají o sexuální zdraví, hračky, o porno, o uspokojení. Vévodí mu Spojené státy, Austrálie a Spojené království, Česko je osmnácté.

První pětici uzavírala dvě evropská města, Madrid s 58,8 body a Paříž s 58,5 body. Francouzská metropole přitom byla velmi vidět v kategorii hodinových hotelů, kterou naprosto ovládla, dostala deset bodů z deseti, což bylo celosvětově suverénně nejvíc. Dál v žebříčku následuje Řím, Berlín, Toronto, Sydney a Los Angeles.

Do dvacítky světových měst, kterou autoři studie The Bottle Club publikovali, se nevešla Praha a ani žádné jiné východoevropské město. Na poslední zaznamenané, dvacáté příčce se umístila Kodaň s 27 body z osmdesáti, a to vlastně hlavně díky relativně vysokému počtu sexuálních akcí, za něž obdržela 7,9 bodu.

Server přinesl ještě dvě jiné výsledkové listiny, aby oddělil ryze sexuální kritéria od těch gastronomicky smyslových. I tak však v obou seznamech vyhrál Londýn, v žebříčku labužnicky svůdných měst ho následoval New York a Paříž, na soupisce eroticky dráždivých metropolí Las Vegas a Berlín. Mimo všechny výsledkové listiny poté autoři studie prozrazují msto, které podle nich skončilo jako naprostý outsider, nejméně dráždivou metropolí je prý Oslo. „Takže pokud vám jde o šťavnaté eskapády, kupte si letenku spíše někam jinam,“ doporučují.