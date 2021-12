Masturbace je lepší než sex ve dvou? Na vině nemusí být vyhasnutí vztahu

Onen vzkaz vysílá pánům i dámám studie vydaná v magazínu The Journal of Sexual Medicine. Její vedoucí autor David Rowland měl k ruce celkem 4 209 mužů, sedmdesát procent z nich mělo v době výzkumu partnerku nebo partnera, deset procent mělo několik sexuálních partnerek nebo partnerů, zbylých dvacet procent bylo samo. Respondentský vzorek byl přitom vyvážený, jde-li o věk, vzdělání, sexuální orientaci.

Soubor dobrovolníků se přitom lišil v sexuální kondici. Jednadvacet procent pánů totiž vykazovalo symptomy předčasné ejakulace, devatenáct procent příznaky opoždění ejakulace, třináct procent mělo potíže s erektilní dysfunkcí. Zbylá část mužů se chlubila optimálními sexuálními funkcemi.

Sexuální fungování přitom bylo pro téma výzkumu velmi důležité. Vědce zajímalo, jak se liší výkon, fungování pánů při masturbaci a při partnerském sexu. A napříč jejich vzorkem vedla jasná linie, odhalilo se. Ona očividná hranice se řídila právě tím, jaká byla sexuální kondice mužů obecně.

O samotě to šlo lépe. Co s tím?

Ti účastníci, kteří vykazovali jen malé nebo žádné sexuální dysfunkce, si vedli při sólovém i partnerském sexu stejně. Oba druhy sexu pro ně byly stejně uspokojivé a byli při nich stejně bezproblémově funkční. Ovšem pánové, kteří se potýkali s nějakou dysfunkcí, ať to byla předčasná nebo opožděná ejakulace, nebo poruchy erekce, si užili jednoznačně víc masturbaci.

Podle vědců by to přitom rozhodně nemělo vést k sebeobviňování se, k pochybám o vztahu, o jeho sexuálním náboji. Nemělo by to zavdávat příčinu k úvahám o vyhasnutí jiskry, o vymizení žádostivosti.

Vlastní fantazie, vlastní rytmus, vlastní stimulace. Sólo sex může mát oproti partnerskému i některé výhody, zvlášť když se muž vyrovnává s jistými sexuálními potížemi.

„Studie tvrdí, že ve skutečnosti je velmi obvyklé, že muži zažívají lepší sexuální fungování při masturbaci, než když jsou s partnerkou, partnerem,“ uvádí ve svém textu o studii server Psychology Today. A ve hře je hned několik důvodů, které sólovému sexu prospívají. Při masturbaci odpadá tréma, pocit povinnosti uspokojit partnerku a obava, zda toho mužův výkon docílí. Do partnerského sexu se pánům nemusí podařit uvést, zahrnout stimuly a techniky, které je vzrušují při masturbaci.

Obecně řečeno, i když pánové zápolí s nějakou ze sexuálních dysfunkcí, při masturbaci se s ní dokážou vyrovnat, dokážou ji kontrolovat lépe. To proto si sólového sexu mohou užít víc. Studie poskytuje robustní doklad, že je normální, že muži s poruchami sexuální funkce zažívají při masturbaci lepší sex.

Najít a akceptovat to, je podle vědců důležité. Pomůže to vyhnout se nešťastnému porovnávání a interpretacím, které mohou vztah nebo sexuální chování partnerů neprávem vinit, očerňovat. A ono zjištění nabízí i cestu za lepšími prožitky při partnerském sexu. Je třeba zkusit najít praktiky, stimuly, podněty, které zlepšují sexuální funkci při masturbaci, a přirozeně, šetrně, nenásilně je zavést do partnerských hrátek, radí studie.