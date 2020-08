Při sexu zrcadlíme. Stáváme se jedním tělem, říká studie

Většina studií přitom dosud „strategii“ dotyků nebo pohledů při sexuálním aktu přehlížela, jak připomíná server Technology Networks. Práce vydaná v magazínu Archives of Sexual Behaviour je proto průkopnická.

Hned v jejím úvodu autoři z Bangorské univerzity a Londýnské univerzity vysvětlují, že předchozí studie o erotogenních zónách se zaměřovaly pouze na dopady erotických dotyků na vlastním těle respondentů. A dodávají, že právě proto se zaměřili i na to, jakých partií se lidé rádi dotýkají a na jaké se při sexu rádi dívají na partnerově těle – a jak to souvisí s jejich vlastními erotogenními zónami.

K čemu došli, vyzrazují též hned zkraje své práce, i když dosti komplikovaným líčením. Mezi sexuálními partnery prý totiž podle jejich zjištění existuje „multimodální erotogenní zrcadlení“. „Shledali jsme jasné shody v topografickém rozložení vzrušení jednotlivců mezi jejich vlastním tělem a jejich preferencí pro partnerovo tělo, stejně jako mezi vzrušením vyvolaným dotykem, který si představovali, a pohledem. Erotogenní tělo je tedy organizováno a reprezentováno interpersonálním a multisenzorickým způsobem,“ píší.

Vysvětlit se však závěry jejich práce dají i mnohem pochopitelněji. A autoři to nakonec také dělají. Partnerčino nebo partnerovo tělo je pro nás zrcadlem našich vlastních tužeb, shrnují svá zjištění.

Hladím tam, kde chci být hlazený sám

„Zjistili jsme, že lidé se na partnerovu tělu rádi dotýkají partií, které se kryjí s těmi zónami jejich vlastního těla, kde by sami rádi uvítali dotyky,“ popisuje mnohem civilnějšími a sdělnějšími slovy Lara Maisterová z psychologického oddělení Bangorské univerzity. A dodává, že se to týká i méně obvyklých míst: „Pokud máte rádi, když jsou vám laskány uši, je větší pravděpodobnost, že se rádi dotýkáte oušek svého protějšku.“

Jinými slovy, k tělu svého protějšku se vlastně chováme, jako by to bylo naše vlastní tělo. Dotyky se na něm věnujeme zónám, které vnímáme jako erotogenní na tom svém. Laskáme místa, která bychom chtěli, aby byla laskána na našem těle. Jako bychom partnerku nebo partnera naváděli, naznačovali, že právě ony partie volají po dotycích i na našem vlastním těle.

A dotyky jsou pak provázány s pohledy. „Dívání se, pozorování je významnou součástí sexuální interakce,“ zdůrazňuje na serveru MedicalXpress Manos Tsakiris z oddělení psychologie Londýnské univerzity. „Když se náš partner dívá na jistou část našeho těla, můžeme anticipovat, představovat si, že právě tam jsme vzrušováni dotyky.“

Ženy jsou raději laskány, muži raději laskají

Výzkum se však nezastavil pouze u těchto zjištění. Kromě zrcadlení autoři narazili na odlišnosti mezi muži a ženami, na docela výrazné odlišnosti. „Výsledky shledaly, že muži mají sexuální zóny jako genitálie a bradavky za zjevně víc vzrušující na tělech svých partnerek než na vlastních. Je to tak, že se bradavek a genitálií raději dotýkají a dívají se na ně na těle svého protějšku, než když se partnerka dotýká jejich genitálií a bradavek, nebo je pozoruje,“ líčí. U žen platí opak. Mnohem raději se na oněch partiích nechávají dráždit samy, než se těmto zónám věnují na tělech partnerů. A autoři naznačují i možné vysvětlení, souviset prý může s tím, že pro ženy je stále důležité být považovány za sexuálně žádané.

Pánové poté dámy předčili v ukazateli, který vědci označují jako „index vzájemného potěšení“. Znamená to, že muži ženy hladí právě tam, kde to jejich partnerky vzrušuje. Naproti tomu zóny, kde se dotyky věnují svým protějškům ženy, se tak často s místy, která jsou pro jejich partnery opravdu vzrušivá, neshodnou.

Tak docela pozorně a přesně však erotogenní zóny svých partnerek nemají přečtené ani páni. Pokud jde o laskání genitálií a bradavek, v tom se trefují, tam se jejich vzrušení docela kryje se vzrušením, které to přináší ženám. Ovšem v laskání partií, jako je šíje nebo ramena, se vzájemné potěšení rozchází, ženy jako příjemkyně ho z takového dráždění mají větší než muži jako poskytovatelé. A naopak to platí, když ženy laskají pánský hrudník a nadloktí. Dámám to přináší větší rozkoš než pánům.

A jiné erotické dopady má i dívání se do očí. Ženské vzrušení takový pohled zintenzivní mnohem víc než mužské.