Sex je pilířem osobního naplnění i společenské integrace, přesto sexuální intimitu někteří muži a ženy nikdy v životě nezažijí. Je důležité rozumět, z jakých příčin a jaké to má následky, míní mezinárodní studie vydaná v magazínu PNAS.
Vydala se najít okolnosti, za nichž někteří žijí bez sexu. Nehodnotila, nesoudila, chtěla zjistit, co muže a ženy v celibátu spojuje a odlišuje od ostatních, kdo sexuálně žijí.
Lidé, jejichž životu schází sex, mají vyšší příjmy a zajištěnější socioekonomický status.