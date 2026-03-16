Výzkum byl na místě, jeho autorský tým totiž vysvětluje, že se věda soustředí především na případy vážných bolestí při sexu, které se týkají lidí s diagnostikovanými potížemi nebo vážnými dysfunkcemi. Jenže to znamená, že odborné kruhy nechávají bez povšimnutí běžnější případy bolestivého sexu. Ty, které přinášejí mírný, až střední diskomfort, jenže docela častý.
Pro svou studii, která vyšla v časopisu International Journal of Sexual Health, si vzal autorský kolektiv k ruce 179 žen, jednasedmdesát mužů, třináct lidí, kteří se hlásili k trans identitě nebo gender nespecifikovali. Zpovídaní měli nejprve uvést, jak častá je podle nich bolest při sexu u mužů i žen. Nato měli vypovídat o vlastní zkušenosti s bolestí při třech typech sexuální aktivity, při vaginálním sexu, análním styku, při aktivitách bez průniku, jako je orální sex, jiná stimulace. Autorský tým zajímalo, jak často bolest zažívali, zda intimní hrátky zastavili, zda se s ní partnerovi, partnerce svěřili.
Prvním zjištěním bylo, jak moc problém bolestivého sexu podceňovali. Měli obecně za to, že se týká poloviny žen a méně než pětiny mužů.
Ve skutečnosti tíží mnohem víc žen. Ale i mužů.