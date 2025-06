Část 1/4

Sex pro lepší paměť

Rajské potěšení. To příjemný sex nabízí, jenže cestou rozdá ještě mnohé jiné benefity.

Kognitivní funkce si spojujeme se zdravou stravou, s používáním a trénováním mozku, se zdravým sociálním životem, čím dál víc i s tělesným cvičením. Ocenit bychom však konečně měli i přínos, který pro fungování mozku znamenají pravidelné ložnicové hrátky.

Během orgasmu se v mozku aktivuje víc než třicet velkých systémů, líčí například neurovědec a psycholog Barry Komisaruk. Přední světový sexuolog Justin Lehmiller poté shrnuje: „Častý sex může podporovat výkonnost v jistých kognitivních funkcích.“ Dokládá to studií z magazínu Age and Aging o sedmi tisícovkách mužů a žen od 80 do 89 let. Zjistila, že ti, kdo vykázali sexuální aktivitu, prospěli lépe v testech číselných posloupností, které zastupovaly exekutivní mozkovou činnost, a v úkolech s vybavováním si slov, které představovaly měření paměti.

Studie z magazínu Archives of Sexual Behavior přidala další doklad. Čím častější sex účastnice jejího výzkumu měly, tím lepší pamětí se chlubily při testech s abstraktními slovy. Tutéž linku mezi častějším milostným životem a lepším výkonem při testování paměti potvrdila další studie z Archives of Sexual Behavior, opírala se o šest tisícovek lidí starších padesáti let.

Sex není jen zábava, je vzpruhou pro mozek, míní kognitivní neurovědkyně Nan J. Wise, autorka knihy Proč na dobrém sexu záleží. Dodává, že děkovat můžeme například dopaminu, který při sexu tělo uvolňuje. Neslouží jen pocitu odměny, je též důležitý pro paměť, soustředění se, učení se.

Neurovědkyně rovnou vysvětluje, že to není vše. Sex je pro mozek učiněným tréninkem.